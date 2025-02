Pour l'heure, la base de données de l'application Le Chat ne va pas au-delà du 1er octobre 2023. Il est toutefois possible d'avoir des réponses plus précises en lançant une recherche sur internet. Similaire à ChatGPT Search, cette fonctionnalité doit être activée avant de lancer un prompt. Il faut, pour cela, appuyer sur le bouton visible à côté de l'icône en forme de trombone et sélectionner l'option « Recherche Web». Le Chat vous répondra alors en citant ses sources.