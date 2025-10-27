Bonne nouvelle pour les abonnés Pro et Max de Claude AI ! Ils vont pouvoir accéder à la fonction Mémoire du service.
La mémoire des intelligences artificielles est un sujet central : se souvenir des échanges permet, en effet, d'améliorer considérablement l'expérience des utilisateurs en leur évitant de fournir sans arrêt des informations contextuelles. OpenAI a introduit cette fonctionnalité dans ChatGPT l'an passé et Gemini est devenu capable de se souvenir des conversations passées en février dernier. Claude AI s'y est seulement mis le mois dernier et de nouveaux utilisateurs vont pouvoir, eux aussi, accéder à cette option.
La fonction mémoire de Claude étendue à tous les abonnés payants
Bien décidée à damer le pion à ChatGPT, la société Anthropic a récemment tissé un partenariat avec Google et lancé deux nouveaux modèles, Sonnet 4.5 et Haiku 4.5. Elle a également lancé le 11 septembre dernier une fonction de mémoire permettant à Claude de se souvenir de « vos projets et de vos préférences, ainsi que de ceux de votre équipe, éliminant ainsi le besoin de réexpliquer le contexte et permettant d'avancer dans les travaux complexes. »
L'option était jusqu'ici disponible uniquement pour les abonnés Team et Enterprise. Après avoir mené une série de tests de sécurité et optimisé cette fonctionnalité, Anthropic vient d'annoncer que l'accès à la mémoire de Claude était désormais étendu aux utilisateurs possédant un abonnement Pro et Max : « Comme les utilisateurs Team et Enterprise, vous bénéficiez d'une mémoire dédiée à chaque projet (chaque projet possède sa propre mémoire). »
Une mémoire compartimentée pour plus de sécurité
La mémoire des IA permet notamment aux modèles d'améliorer au fur et à mesure leur compréhension des utilisateurs et de leurs besoins. Contrairement à ChatGPT, chez Claude AI, cette fonction ne se base pas sur la globalité des échanges. Les développeurs du service ont préféré, en effet, opter pour une approche compartimentée, qu'ils jugent plus pertinente : cela permet notamment d'éviter de surcharger l'outil avec des informations superflues et d'optimiser les conversations.
Dans son annonce, l'équipe a notamment indiqué également que les utilisateurs bénéficieront « d'un contrôle total pour visualiser et modifier les informations dont Claude se souvient, et d'un chat incognito pour les conversations non enregistrées. » Des options importantes qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs données et la façon dont l'IA interagit avec elles.
Si les abonnés Max ont d'ores et déjà la possibilité d'activer l'option Mémoire dans les paramètres du service, les abonnés Pro devront, quant à eux, faire preuve, d'encore un peu de patience : deux semaines seront, en effet, nécessaires pour que l'option soit déployée sur leurs profils.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique