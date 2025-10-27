Bien décidée à damer le pion à ChatGPT, la société Anthropic a récemment tissé un partenariat avec Google et lancé deux nouveaux modèles, Sonnet 4.5 et Haiku 4.5. Elle a également lancé le 11 septembre dernier une fonction de mémoire permettant à Claude de se souvenir de « vos projets et de vos préférences, ainsi que de ceux de votre équipe, éliminant ainsi le besoin de réexpliquer le contexte et permettant d'avancer dans les travaux complexes. »