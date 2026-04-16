Canva a, cependant, constaté que trop peu de personnes utilisaient réellement le plein potentiel de l'intelligence artificielle, sans doute à cause de sa complexité. Fidèle à sa volonté de rendre le design plus accessible mais aussi plus centralisé, l'entreprise a décidé de donner un coup de pouce à ses utilisateurs en lançant l'IA Canva 2.0. Cette solution est basée sur les modèles Canva Proteus, Canva Lucid Origin et Canva I2V, qui sont « jusqu’à 7 fois plus rapides et 30 fois moins coûteux que des alternatives comparables de pointe. »