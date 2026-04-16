Canva vient de dévoiler en grande pompe l'IA Canva 2.0. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la société n'a pas lésiné sur les innovations.
Canva a amorcé sa transformation en « système d'exploitation créatif » en 2025. Afin de booster les capacités de sa plateforme, la société a fait une série d'acquisitions, notamment dans le domaine de l'IA : elle a racheté Affinity, MangoAI, Cavalry, Simtheory, Ortto et bien d'autres pépites.
Se concevant autrefois comme une plateforme de design avec des outils IA, Canva se voit désormais comme une plateforme IA avec des outils de design. Un changement incarné par l'IA Canva 2.0, une nouveauté dévoilée aujourd'hui même.
Canva devient une "plateforme agentique conversationnelle" grâce à l'IA Canva 2.0
Canva va bien, très bien même : la société a engrangé l'an passé 4 milliards de revenus annualisés et compte plus de 265 millions d'utilisateurs, dont 31 millions payants. Misant de plus en plus sur l'intelligence artificielle, elle a eu la joie de constater que son pari était gagnant : ses outils intelligents ont été utilisés plus de 27 milliards de fois depuis leur création, un chiffre qui montre bien l'engouement des utilisateurs pour cette technologie.
Canva a, cependant, constaté que trop peu de personnes utilisaient réellement le plein potentiel de l'intelligence artificielle, sans doute à cause de sa complexité. Fidèle à sa volonté de rendre le design plus accessible mais aussi plus centralisé, l'entreprise a décidé de donner un coup de pouce à ses utilisateurs en lançant l'IA Canva 2.0. Cette solution est basée sur les modèles Canva Proteus, Canva Lucid Origin et Canva I2V, qui sont « jusqu’à 7 fois plus rapides et 30 fois moins coûteux que des alternatives comparables de pointe. »
Une architecture IA plus puissante et plus flexible
Auparavant, créer un design avec l'IA Canva demandait plusieurs itérations : il fallait revoir ses prompts, préciser à chaque fois le contexte, s'assurer que ses éléments de marque étaient bien pris en compte… Canva a voulu simplifier tout cela en mettant au point plusieurs nouveautés :
- Le design conversationnel : il est désormais possible de décrire ce que l'on veut créer à l'assistant, et ce, textuellement ou vocalement. On explique simplement son objectif ou une tâche à réaliser à l'outil et ce dernier s'exécute en créant un design entièrement modifiable et en gardant en mémoire le contexte ;
- L'orchestration agentique : l'IA se base sur vos demandes pour sélectionner les outils Canva les plus adaptés et donner vie à vos projets, en adaptant, de plus, les designs au bon format ;
- La mémoire active : grâce à sa nouvelle mémoire persistante, l'IA peut désormais apprendre au fur et à mesure et remplir une bibliothèque de souvenirs. On y trouve notamment un profil de préférences qui « adapte votre expérience en continu » ;
- Le traitement IA ciblé : l'IA ne créé plus des images statiques mais des créations entièrement modifiables sur lesquelles plusieurs collaborateurs peuvent intervenir. Il est notamment possible de ne modifier qu'un seul détail de la création sans toucher au reste.
L'IA Canva devient ainsi un partenaire créatif à part entière, beaucoup plus performant et flexible.
- Prise en main intuitive.
- Gestion automatique des types de fichiers.
- Nombreux templates disponibles.
Des flux de travail entièrement repensés
Mais ce n'est pas tout : Canva en a également profité pour ajouter plusieurs fonctionnalités intéressantes à sa suite créative. Grâce à une option de personnalisation intelligente, la plateforme pourra, par exemple, prendre en compte automatiquement les éléments composant l'image d'une marque et les utiliser pour générer de nouveaux designs en quelques secondes. Elle pourra notamment mettre à jour les projets instantanément si l'identité visuelle est modifiée. Une nouveauté qui devrait faire gagner un temps fou aux professionnels.
Il sera aussi possible d'intégrer plus facilement des informations aux créations :
- Une fonctionnalité de recherche web permet à l'utilisateur de demander à L'IA de chercher des données sur le web et de les structurer pour les intégrer aux designs ;
- De nombreux connecteurs ont été ajoutés : il est possible de relier la plateforme aux applications tierces Slack, Notion, HubSpot, Zoom, Google Drive, Gmail, Google Agenda et d'incorporer des fichiers dans Canva. Bien d'autres services devraient être bientôt ajoutés à cette liste ;
Une autre amélioration, et pas des moindres : la planification IA débarque au sein de Canva. L'utilisateur pourra demander à l'IA de créer des designs automatiquement à une date précise, et ce, même s'il est hors ligne : « l’IA travaille pour vous en arrière-plan pour que tout soit prêt en quelques secondes seulement lorsque vous vous connectez », a notamment expliqué Canva.
Enfin, Canva Code 2.0 inclut désormais une option d'importation HTML. Il est, en effet, possible d'importer des fichiers HTML ou d'anciens projets IA Canva et de les éditer directement dans l'éditeur, et ce, sans avoir à regénérer tout le code à chaque changement. On peut également intégrer des formulaires ou des feuilles de calcul et les publier au sein d'un site web Canva. Une protection par authentification unique est notamment prévue pour plus de sécurité.
Canva a également profité du lancement de l'IA Canva 2.0 pour renforcer son partenariat avec Anthropic en « intégrant la puissance de son Design Engine et de sa Visual Suite directement dans Claude. » Dans son communiqué de presse, la marque a également expliqué que les utilisateurs pouvaient « désormais importer des contenus issus des principales plateformes d’IA, notamment Claude et ChatGPT, directement dans Canva. » Ces éléments seront, par la suite, entièrement modifiables dans l'éditeur.
Avec ces nouveautés, Canva montre, une fois de plus, que l'accessibilité du design mais aussi des outils intelligents, est une valeur fondamentale à ses yeux. Ces nouveautés, auxquelles vous pourrez jeter un œil lors de l'évènement Canva Create, seront proposée en avant-première au « premier million de personnes qui découvriront la fonctionnalité sur la page d’accueil. » Pour les autres utilisateurs, il faudra attendre la fin du déploiement, qui devrait prendre encore quelques semaines.