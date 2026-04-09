Bien décidé à transformer sa plateforme de design en système IA, Canva vient d'annoncer le rachat de deux nouvelles sociétés.
Avec 4 milliards de dollars de revenus en 2025 et plus de 265 millions d'utilisateurs, Canva a le vent en poupe. La société n'hésite pas à mettre la main au porte-monnaie pour acquérir des outils innovants et booster ses services.
Après avoir renforcé ses capacités en génération d'images et de vidéos IA avec Leonardo.AI, elle a notamment investi dans la création graphique avec Affinity, le motion design avec Cavalry et l'analyse de performances publicitaires avec MangoAI. Elle vient aussi d'annoncer deux importantes acquisitions.
Canva investit dans des outils de collaboration IA
Canva a franchi un cap majeur l'an passé en se transformant en « système d'exploitation créatif ». Poursuivant son évolution, la plateforme vient d'annoncer le rachat de deux nouvelles sociétés, Simtheory et Ortto. Les montants n'ont pas, à ce jour, été divulgués.
Ces deux entreprises ont été créées par les frères Chris et Mike Sharkey qui rejoignent les équipes IA et marketing de Canva à des postes de direction. La première société, Simtheory, est spécialisée en collaboration IA et gestion d'agents. En la rachetant, Canva souhaite « (accélérer son évolution) d'une plateforme de conception dotée d'outils d'IA vers une plateforme d'IA dont le cœur est constitué d'outils de conception et de productivité. »
Simtheory fournit aux équipes professionnelles des assistants IA « qui comprennent leur activité, collaborent sur différentes tâches et avec différents outils, et prennent en charge des missions concrètes avec le contrôle et la fiabilité indispensables aux entreprises ». Ce rachat permettra donc aux utilisateurs de Canva de centraliser leurs missions au sein d'un seul et même outil et de simplifier leurs flux de travail.
… et dans l'automatisation marketing
Dans le même temps, Canva a aussi racheté Ortto, une solution d'automatisation marketing, utilisée par plus de 11 000 clients dans 190 pays. Elle « combine les données clients avec une automatisation marketing complète, des e-mails et SMS aux notifications push, en passant par la messagerie intégrée, les formulaires et les enquêtes ». Avec l'arrivée d'Ortto dans ses rangs, Canva pourra notamment renforcer les capacités de son outil de création de contenus et de mesure de performances Canva Grow.
- Prise en main intuitive.
- Gestion automatique des types de fichiers.
- Nombreux templates disponibles.
L'objectif est, ici aussi, d'éviter la multiplication des outils et de fournir aux utilisateurs un service unifié pour atteindre leurs objectifs : Canva espère ainsi, on le devine aisément, devenir totalement incontournable aux yeux des professionnels.
La société donne rendez-vous à ses utilisateurs le 16 avril prochain pour découvrir les premiers résultats de ces nouvelles acquisitions lors de l'évènement Canva Create 2026. À cette occasion, elle a notamment promis « une refonte complète (de son) processus de création ».