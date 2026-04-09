Dans le même temps, Canva a aussi racheté Ortto, une solution d'automatisation marketing, utilisée par plus de 11 000 clients dans 190 pays. Elle « combine les données clients avec une automatisation marketing complète, des e-mails et SMS aux notifications push, en passant par la messagerie intégrée, les formulaires et les enquêtes ». Avec l'arrivée d'Ortto dans ses rangs, Canva pourra notamment renforcer les capacités de son outil de création de contenus et de mesure de performances Canva Grow.