L'heure est au changement chez Affinity : les utilisateurs ont remarqué plusieurs modifications importantes sur le site officiel et les spéculations vont bon train.
Mais que se passe-t-il chez Affinity ? Rachetée en mars 2024 par Canva, la populaire suite de création visuelle arbore depuis peu sur son site une mystérieuse annonce, promettant une future « liberté créative ». D'autres changements ont également été constatés par les utilisateurs et beaucoup se demandent quel sera l'impact de l'évolution à venir.
Une annonce qui soulève de nombreuses questions
L'an dernier, pour damer le pion à son concurrent Adobe, Canva a acquis la société britannique Affinity, qui propose une trilogie d'outils, composée du logiciel de retouche Affinity Photo, de l'éditeur graphique Affinity Designer et de l'app de PAO Affinity Publisher. Ce fournisseur est notamment apprécié pour son modèle de licence perpétuelle à prix attractif et Canva avait, à l'époque, assuré que ce dernier serait maintenu.
Mais voilà, depuis quelques jours, les utilisateurs s'inquiètent : ces derniers ont, en effet, remarqué, que les forums Affinity ainsi que la boutique officielle avaient fermé leurs portes. L'application mobile est également aux abonnés absents. Autre changement significatif : le site web s'ouvre désormais sur un message cryptique indiquant l'approche d'une nouvelle « liberté créative » et invitant les curieux à s'inscrire pour découvrir l'avenir de la suite avant tout le monde.
Il n'en fallait pas plus pour que beaucoup se persuadent de la fin du bien-aimé modèle d'achat unique.
Quels changements peut-on attendre chez Affinity ?
Affinity n'ayant pas communiqué sur les récents changements, les utilisateurs n'ont pas encore de réponses à leurs questions. En attendant un message officiel, nombre d'entre eux se sont tournés vers Reddit et s'interrogent sur le modèle d'achat à venir. Le silence de l'entreprise entraîne également beaucoup de frustation : quelques utilisateurs craignent notamment de devoir dire adieu à une « décennie de support logiciel et de conception ».
Beaucoup de personnes espèrent qu'Affinity ne suivra pas le même chemin qu'Adobe, qui mise depuis un certain temps sur des paiements récurrents et des formules basées sur le cloud. D'autres pensent également que l'évolution pourrait concerner l'arrivée d'outils IA au sein des logiciels. Quel que soit le plan de Canva pour Affinity, les hypothèses se multiplient, optimistes ou non.
Une seule chose est sûre : la réponse sera dévoilée le 30 octobre prochain.
