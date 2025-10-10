MattS32

Vu que pas mal de gens ont justement basculé sur Affinity à cause du modèle par abonnement des produits Adobe, ça serait quand même un peu se tirer une balle dans le pied de changer ça.

Par contre je serai pas surpris qu’ils sortent une nouvelle majeure, payante donc, et adoptent désormais un rythme de sortie plus rapide pour avoir un peu plus de revenus récurrents. La v2 va avoir 3 ans, je les verrai bien sortir une v3 et partir désormais sur un rythme annuel. Ou une rolling release, avec un an de mise à jour à chaque paiement, voire un modèle hybride à la JetBrains (abonnement, mais dès qu’on a dépassé les 12 mois d’abonnement on peut résilier n’importe quand et bénéficier d’une licence perpétuelle sur la version qui était disponible 12 mois avant la date de résiliation).

On peut aussi parier sur l’intégration de fonctionnalités d’IA générative, qui elles nécessiteraient un abonnement pour l’accès aux serveurs, mais sans pour autant imposer l’abonnement pour l’utilisation du logiciel sans ces fonctionnalités IA.

Bref, y a pas mal de possibilité d’évolution du modèle économique sans tomber dans l’abonnement pur et dur à la Adobe.

Et accessoirement, communiquer sur la « liberté créative » pour lancer un truc nécessitant absolument un abonnement, ça serait quand même particulièrement mal venu. J’aurais donc tendance à penser qu’avec un tel slogan ils vont au contraire insister sur le fait que contrairement à Adobe, ils n’imposent pas un abonnement (et du coup, pour la partie IA, ça pourrait par exemple être un système de crédits plutôt qu’un abonnement).