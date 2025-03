Même si, de son propre aveu, Adobe a été fondée pour « créer des produits innovants qui changent le monde », elle était une société de logiciels comme tant d'autres et commercialisait des produits phares tels que Photoshop, Illustrator et InDesign via des licences perpétuelles. Les clients achetaient le logiciel une fois et pouvaient l'utiliser indéfiniment.

En 2013, l'entreprise change de cap et passepà un système d'abonnement mensuel, le fameux Software as a Service (SaaS). Bien lui en a pris.