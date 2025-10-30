Vous l’avez compris, Canva mise à fond sur l’intelligence artificielle pour booster ses services et damer le pion à la concurrence. La société vient notamment d’intégrer un modèle de design IA capable de « comprendre la logique même du design » mais aussi d' « orchestrer la mise en page et de générer du contenu entièrement modifiable en quelques secondes ». Il s’agit là d’une première mondiale.