Canva vient de franchir une étape majeure : la société a annoncé de nombreuses avancées qui devraient plaire à ses utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels.
Incontournable dans le domaine de la conception graphique en ligne, Canva a séduit plus de 260 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Cette société australienne évolue à grande vitesse avec les récentes acquisitions des entreprises Leonardo AI et Affinity et le lancement de la version 2.0 de son outil Visual Suite.
Canva vient aussi de dévoiler des avancées qui devraient tout changer pour ses utilisateurs. Découvrons-les ensemble.
Canva veut repousser les frontières de l’imagination
Canva, c’est une valorisation de 42 milliards de dollars et plus d'1 milliard de designs créés en France. Mais la société voit beaucoup plus loin : elle vient de dévoiler « sa plus grande évolution produit à ce jour ». L’objectif est simple : transformer Canva en « système d’exploitation créatif ».
Canva a l’habitude de prendre très au sérieux les retours de ses utilisateurs. Les évolutions demandées ces dernières années ont poussé la société à se réinventer et à entrer, selon les dires de sa confondatrice et PDG, Melanie Perkins, « dans l’Ère de l’imagination, une période où la créativité est plus essentielle que jamais. »
Canva a choisi de baser sa métamorphose sur trois éléments essentiels : la suite visuelle Visual Suite, sa plateforme et une « nouvelle couche d'IA puissante ».
Une série d’évolutions pour booster la création de contenus
Canva souhaite mettre à la disposition de ses utilisateurs des outils simples, intuitifs et de niveau professionnel. Dans cette optique, la société a annoncé plusieurs évolutions importantes :
- L’éditeur vidéo a été simplifié et remis au goût du jour avec une timeline plus intuitive et des effets et transitions créés automatiquement par l'IA. L’outil inclut de nombreux templates modernes et l'outil Vidéo Magique, qui permettra de créer des contenus à partir de requêtes IA ;
- Un nouveau créateur de formulaires débarque sur la plateforme. Il sera possible de personnaliser ces contenus et de les intégrer aux sites conçus avec Canva ou à d'autres designs. L'outil permettra notamment aux utilisateurs de créer des pages web interactives et de collecter des avis, des réponses à des invitations ou à des quiz, et bien d’autres informations. Les réponses seront, par la suite, stockées automatiquement dans Canva Sheets ;
- Les données Canva Sheets pourront aussi être connectées à Canva Code et être mises à jour de manière automatique. Cela facilitera la création de toutes sortes de widgets : tableaux de bord, calculateurs, etc.
- De nouvelles options permettront également aux utilisateurs d'adapter le style des contenus créés à leur identité de marque.
Des nouveautés marketing pour optimiser la communication des entreprises
Souhaitant fournir un écosystème marketing complet, Canva lance de nombreux nouveaux outils spécifiquement conçus pour ce domaine. Canva Campagnes Marketing permettra notamment de créer, de publier et d’optimiser des campagnes : « grâce à une IA tenant compte de votre marque, (l'outil) apprend de vos résultats, pour rendre chaque campagne plus intelligente et plus efficace au fil du temps. »
Il sera aussi possible, grâce à l'outil Design d'emails, de concevoir des messages esthétiques, et ce, sans avoir à coder. Les exports HTML vers d'autres plateformes d'e-mailing seront notamment possibles.
Canva inclut aussi à présent un écosystème de marque qui « intègre vos chartes et ressources de marque directement dans l’éditeur. Polices, couleurs, logos et modèles sont appliqués automatiquement pour garantir une cohérence parfaite sur tous vos supports. » Une nouvelle offre Pro+ donnera notamment aux entrepreneurs et petits équipes la possibilité d'accéder à des outils IA avancés et des fonctionnalités pour développer leur marque.
L’IA, clé de voûte du nouveau système Canva
Vous l’avez compris, Canva mise à fond sur l’intelligence artificielle pour booster ses services et damer le pion à la concurrence. La société vient notamment d’intégrer un modèle de design IA capable de « comprendre la logique même du design » mais aussi d' « orchestrer la mise en page et de générer du contenu entièrement modifiable en quelques secondes ». Il s’agit là d’une première mondiale.
Canva a aussi mis au point la fonctionnalité Demandez à @Canva, un assistant créatif intégré capable de faire des recommandations pour améliorer les designs. L’intelligence artificielle sera intégrée en profondeur dans les processus de travail des utilisateurs pour faciliter la création d’images, de vidéos et d'autres contenus.
Dans le même temps, Canva a aussi lancé une Résidence de données européenne et annoncé une nouveauté de taille pour la société Affinity, rachetée l'an passé : celle-ci vient de fusionner ses trois outils de conception graphique en un, et passe désormais en mode gratuit à vie.
On le voit, l’heure est au changement chez Canva. En misant sur l’intelligence artificielle, la société souhaite « repousser les limites du possible dans tous les formats ». On ne doute pas que ces évolutions permettront à la plateforme de séduire de nombreux nouveaux utilisateurs.
- Prise en main intuitive.
- Gestion automatique des types de fichiers.
- Nombreux templates disponibles.