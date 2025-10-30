Squeak

Je me pose aussi des questions, soit ils le rendent gratuit car ils abandonnent progressivement, soit c’est un modèle freemium et il faudra payer pour certaines fonctionnalités à l’avenir, ce que des utilisateurs semblent déjà avoir repéré : des fonctions nécessitent un abonnement Canva Pro, et certaines fonctionnalités de la V2 semblent avoir disparu. Personnellement même si ça semble alléchant, je suis quand même méfiant.

J’avais acheté la V1 il y a un moment et c’est un très bon outil mais ensuite, je suis revenu à des logiciels 100% libres même s’il y a quelques limites. GIMP a évolué, Inkscape est très abouti pour le dessin vectoriel et Krita qui est aussi génial car il dispose de plus d’un excellent plugin d’IA générative.