Alors que les utilisateurs d’Affinity craignaient la fin du modèle d’achat unique de la marque, la société vient d’annoncer qu’elle passait en mode gratuit. Et ce n'est pas la seule surprise au programme !
La société britannique Affinity est connue pour ses trois outils, Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher, proposés en achat unique. Rachetée l’an passée par le géant de la conception graphique Canva, qui vient de faire une annonce majeure, elle avait récemment fermé sa boutique ainsi que ses forums, laissant présager de grands changements. On en sait enfin un peu plus sur la question.
Affinity passe d’un modèle d’achat unique à la gratuité totale
Il y a plus de dix ans, en 2014, la société Affinity a lancé un éditeur graphique vectoriel qui s’est depuis tissé une solide réputation, Affinity Designer. Un an plus tard, elle a mis sur le marché le logiciel de retouche photo Affinity Photo, suivi quatre ans plus tard par l’outil de PAO Affinity Publisher. Appréciés des utilisateurs, les trois étaient disponibles sur Windows, Mac et iPad sous une licence universelle à tarif abordable.
En plus de la qualité des applications, le modèle d’achat unique d’Affinity a grandement contribué au succès de ces apps. Lors de l’acquisition de la société en 2024, Canva avait affirmé que ce type de licence serait maintenu. Mais depuis quelques temps, les discussions allaient bon train chez les utilisateurs : les logiciels n’étaient plus accessibles en boutique et le site web Affinity affichait une mystérieuse annonce parlant de « liberté créative ».
Beaucoup pensaient que le modèle allait changer et ils avaient raison. Mais il ne servait apparemment à rien d’être pessimiste : Affinity passe, en effet, en mode gratuit à vie. Une surprise de taille qui devrait ravir les utilisateurs.
Affinity mise désormais sur le trois-en-un
Une surprise en cache une autre car dans la foulée, Affinity a aussi annoncé qu’il avait fusionné ses trois outils en un. Exit donc Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher : la nouvelle app, nommée simplement Affinity, combine les fonctionnalités des trois logiciels.
L'outil est doté de fonctions non-destructives et il est possible de tout contrôler au pixel près. Bien plus puissant, il permettra notamment aux utilisateurs de travailler sur des documents de grande taille, et ce, sans aucune latence. Ils pourront aussi faire des exports vers Canva pour « collaborer, publier et développer leur marque ».
Cette nouvelle stratégie devrait permettre à Canva et Affinity de se distinguer face à des concurrents comme Adobe. Si vous voulez tester le nouveau logiciel, celui-ci est disponible dès maintenant.