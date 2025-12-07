À l’heure où les fournisseurs de logiciels créatifs, Adobe en tête, misent de plus en plus sur les abonnements payants et le verrouillage des formats de fichiers, Affinity a choisi de suivre une voie diamétralement opposée. Rachetée l’an passé par Canva, la société britannique a créé un véritable séisme fin octobre en unifiant ses trois logiciels et en adoptant un modèle Free Forever ( « Gratuit pour toujours » en français).
Alors que de nombreux utilisateurs craignaient qu’Affinity ne mette fin à son modèle d’achat unique, la société a surpris tout le monde en optant pour la gratuité totale. Ce choix, qui s’inscrit dans une stratégie mûrement réfléchie, a un objectif simple : redonner le contrôle aux créatifs. Ashley Hewson, PDG d’Affinity, a accepté de répondre à nos questions pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision pleine d’audace.
Vous avez annoncé qu’Affinity devenait gratuit pour toujours. Quelles sont les raisons qui ont motivé le passage à ce nouveau modèle, et comment allez-vous assurer votre viabilité financière à partir de maintenant ?
Ashley Hewson : Nous avons atteint plus de 3 millions de téléchargements 2 semaines seulement après le lancement de la nouvelle version d’Affinity. Pour atteindre ce chiffre avec les premières versions du logiciel, il nous a fallu plus de 5 ans. Je pense que cela montre clairement qu’il existe aujourd’hui une véritable demande pour de nouveaux outils dans l’industrie créative, des outils capables de lever la barrière financière à l’entrée.
Chez Affinity, nous pensons que les outils créatifs de qualité professionnelle doivent être accessibles. C'est une valeur défendue par notre société depuis le premier jour et nous avons toujours milité pour la démocratisation du design en proposant des prix équitables et accessibles. Aujourd'hui, avec Canva, nous pouvons aller encore plus loin en rendant tous les outils des modules Pixel, Vector et Layout (NDLR : issus de Photo, Designer et Publisher) entièrement gratuits, et ce, sans aucune restriction. Nous continuerons, bien sûr, à développer et à améliorer notre service grâce à des mises à jour gratuites.
Offrir Affinity gratuitement est aujourd’hui possible car la technologie est déjà développée, évolutive et soutenue par Canva. Le modèle rentable de Canva permet déjà la prise en charge d’un produit gratuit et d’une base d'utilisateurs importante. La gratuité d’Affinity est une extension de cela et on espère que les équipes et les entreprises reconnaîtront la valeur de l'ensemble de notre système d'exploitation créatif : créer dans Affinity, puis évoluer, partager et collaborer grâce aux plans commerciaux et d'entreprise payants de Canva.
Affinity fait désormais partie de Canva. Avec la récente refonte, vous ne vous contentez plus d' « avoir l’air punk », vous vous « sentez punk ». Pouvez-vous expliquer ce que cela signifie vraiment pour vous et comment vous comptez préserver l'identité d'Affinity tout en l'intégrant à l'écosystème Canva ?
A.H : Depuis les débuts d'Affinity en 2014, nous avons toujours incarné la résistance au statu quo. Nous avons défendu le savoir-faire et soutenu fièrement les créatifs, par les créatifs. Alors que nous nous préparions à lancer un tout nouvel Affinity révolutionnaire et à entrer dans une nouvelle ère créative, notre marque devait refléter ce changement.
Cette nouvelle marque traduit cette évolution. Elle reste ancrée dans la rébellion, le savoir-faire et l'équité, mais elle renforce clairement son lien avec Canva. Le nouvel Affinity symbolise une liberté créative de niveau professionnel, audacieuse et conçue avec soin, mais jamais chaotique. Le produit a évolué et la marque devait suivre le mouvement. Affinity étant désormais gratuit et connecté à l' écosystème Canva, notre logiciel touche désormais un public plus large, de niveau mondial, et la marque doit s’imposer à cette échelle.
Comment allez-vous accompagner les utilisateurs de longue date d'Affinity pendant cette transition majeure ?
A.H : La communauté Affinity a toujours été au cœur de notre succès, c'est pourquoi nous avons longuement réfléchi à la meilleure manière de concevoir un tout nouveau produit qui réponde aux besoins de nos utilisateurs les plus fidèles. Les utilisateurs des versions précédentes d'Affinity conserveront un accès complet au logiciel qu'ils ont acheté, et rien ne changera dans leur expérience.
Toutefois, notre communauté nous a déjà fait savoir qu'elle appréciait la nature unifiée de la nouvelle plateforme Affinity. Les utilisateurs des versions V1 et V2 peuvent ouvrir tous leurs fichiers dans le nouveau Affinity by Canva et conserver l'accès à tous les éléments supplémentaires qu'ils ont achetés par le passé, y compris les packs de pinceaux et les filtres. Nous veillons ainsi à ce que les utilisateurs puissent effectuer leur transition à leur propre rythme, sans perturber leur flux de travail.
Quels ont été les principaux défis liés à la fusion d'Affinity Photo, Designer et Publisher en une seule application (sur le plan technique, de la conception UX, etc.) ?
A.H : À bien des égards, il s’agit là de notre vision initiale pour la suite Affinity. Nous avons toujours souhaité développer des programmes hautement performants, et nous avons noué des relations solides au fil des ans avec les concepteurs de matériel afin de pouvoir exploiter toute la puissance des GPU. Lorsque nous avons créé la v2 des logiciels, nous avons utilisé la même infrastructure pour toutes les applications afin de garantir une expérience vraiment cohérente pour l’intégralité de la suite.
Mettre au point cette suite créative professionnelle réinventée, c’était donc concrétiser notre vision de départ. Mais repenser de fond en comble la manière dont ces logiciels fonctionnent ensemble n’a pas été facile. L'un des plus gros challenges a été d'harmoniser les technologies matricielles, vectorielles et de mise en page dans un seul moteur haute performance, et ce, sans compromettre la richesse ou la précision de chaque spécialité.
Nous avons également dû remanier l'interface afin de permettre une personnalisation avancée tout en conservant une expérience intuitive pour les utilisateurs habitués à des applications distinctes. Garantir une compatibilité totale avec les flux de travail et les formats de fichiers précédents a aussi ajouté une couche de complexité supplémentaire, d'autant que nous avons introduit de nouvelles fonctionnalités très demandées telles que le la vectorisation d'images, les maillages dégradés, la prise en charge du format ePub, les remplissages hachurés et les filtres glitch. Au final, nous sommes parvenus à concevoir une application unifiée, bien plus cohérente, rapide et puissante sur le plan créatif que ne l’auraient jamais été trois applications séparées.
Quels défis reste-t-il à relever pour qu’Affinity soit complètement intégré à l'écosystème Canva ?
A.H : Nous concentrons actuellement nos efforts sur plusieurs axes : l’amélioration des flux d'exportation, l’harmonisation des types de fichiers avec Canva, l’optimisation de la collaboration dans le cloud et des flux de publication pour les équipes.
Nous travaillons également à la mise en place de passerelles efficaces pour les organisations qui utilisent à la fois Affinity et Canva à grande échelle. Tout au long de ce processus, notre priorité est de préserver les performances et l'indépendance d'Affinity, en veillant à ce que les intégrations améliorent l'expérience sans ajouter de lourdeurs inutiles.
En quoi le nouveau format .af se distingue-t-il des normes industrielles existantes ?
A.H : Affinity peut importer et ouvrir directement de nombreux formats de fichiers matriciels et vectoriels, mais aussi exporter toute une gamme de formats matriciels, PSD compris. Mais là où le nouveau format .af se distingue vraiment, c’est qu’il supprime les verrous associés aux formats industriels précédents. Au lieu de dépendre d'un outil payant spécifique pour ouvrir votre travail, le format .af rassemble tout dans un type de fichier unifié auquel tout le monde peut accéder gratuitement.
Cela signifie que les créatifs sont véritablement propriétaires de leurs fichiers : vous ne perdrez pas l'accès simplement parce que vous avez cessé de payer un abonnement. Et cela facilite aussi beaucoup la collaboration. Les clients et partenaires peuvent télécharger Affinity gratuitement et ouvrir immédiatement les fichiers, sans avoir à investir dans un logiciel coûteux juste pour visualiser quelques créations. Il ne s'agit donc pas seulement d'un nouveau format, mais d'une méthode de travail plus ouverte et à l'épreuve du temps qui redonne le contrôle aux designers professionnels.
Selon vous, quel rôle ce format jouera-t-il dans l'évolution de la suite Affinity au cours des prochaines années ?
A.H : .af va devenir la colonne vertébrale de la suite Affinity à l'avenir. Ce format unique et unifié va donner aux designers la liberté de créer sans se soucier de la compatibilité. Mais surtout, il nous prépare pour l'avenir. Comme tout le monde peut ouvrir gratuitement les fichiers .af, cela facilite la création et fluidifie considérablement les collaborations. Au fur et à mesure que la suite évoluera, ce format contribuera réellement à la mise en place de flux de travail plus connectés et flexibles, pour les professionnels indépendants mais aussi pour les grandes organisations.
Quelles sont les principales innovations prévues pour les prochains mois ?
A.H : Même si notre feuille de route reste confidentielle, nous sommes extrêmement enthousiastes concernant l'avenir d' Affinity et de Canva.
Nous continuerons à proposer des mises à jour gratuites pour le nouveau logiciel Affinity, avec de nouvelles fonctionnalités et des optimisations de performances pour les outils vectoriels, matriciels et de mise en page. Nous nous concentrons également sur l’élargissement des intégrations avec Canva, en particulier pour les équipes et les organisations qui utilisent Affinity pour créer des contenus précis et Canva pour les diffuser à grande échelle au sein de leur entreprise.
Nous avons déjà annoncé le développement d’une version iPad du tout nouvel Affinity, mais nous ne sommes pas encore prêts à communiquer de date de lancement.
Par-dessus tout, notre communauté reste au cœur de nos préoccupations. Nous continuerons à écouter attentivement ses commentaires et à donner la priorité aux mises à jour qui apportent une réelle valeur ajoutée à nos utilisateurs.
Selon vous, quelles technologies ou tendances émergentes auront le plus d’impact sur Affinity au cours des 2 à 5 prochaines années ? Dans quelle mesure l'IA influencera-t-elle les fonctionnalités à venir d'Affinity ?
A.H : Les designers nous rappellent constamment qu'une IA bien pensée peut aider à automatiser les tâches répétitives et à accélérer les flux de travail, mais il est hors de question que l'IA se substitue à leur jugement créatif.
C'est pourquoi nous adoptons une approche très prudente et réfléchie concernant les outils d'IA que nous intégrons à Affinity. L’objectif est d’alléger les tâches fastidieuses afin que les utilisateurs aient plus de temps pour exprimer librement leur créativité et leur style.
Vous avez fait sensation en annonçant la gratuité d’Affinity et en introduisant un abonnement pour les fonctionnalités d'IA. Vos prochaines mises à jour se concentreront-elles principalement sur les outils IA ? La version de base continuera-t-elle à évoluer, ou les utilisateurs devront-ils finalement payer pour bénéficier de vos prochains développements ?
A.H : La version gratuite continuera bien sûr à évoluer. Affinity reste un studio de création professionnel complet, doté de toutes les fonctionnalités nécessaires et destiné en priorité aux ordinateurs de bureau. Ses fonctions de base resteront toujours gratuites. Nous continuerons à fournir de nouveaux outils, des améliorations et des mises à jour pour la version gratuite du logiciel.
Nous continuerons également à proposer d’intégrer l’IA Canva en option via le plan premium Canva et permettront ainsi à ceux qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités IA avancées d'y accéder, tout en garantissant une liberté créative totale à tous les autres utilisateurs. L’objectif n’est pas d’aller vers un modèle d'abonnement payant, mais plutôt de proposer des fonctionnalités évolutives et intelligentes optionnelles sans compromettre l'accessibilité ou l'indépendance de l’application principale.
💬 À la rencontre de la tech
Au-delà des actualités et des tests, nous avons discuté avec les leaders de la Silicon Valley et les startups en pleine croissance à travers le monde pour mieux comprendre leurs enjeux, leurs visions et leurs valeurs. Découvrez comment ces acteurs clés façonnent l'avenir des technologies.