Ashley Hewson : Nous avons atteint plus de 3 millions de téléchargements 2 semaines seulement après le lancement de la nouvelle version d’Affinity. Pour atteindre ce chiffre avec les premières versions du logiciel, il nous a fallu plus de 5 ans. Je pense que cela montre clairement qu’il existe aujourd’hui une véritable demande pour de nouveaux outils dans l’industrie créative, des outils capables de lever la barrière financière à l’entrée.

Chez Affinity, nous pensons que les outils créatifs de qualité professionnelle doivent être accessibles. C'est une valeur défendue par notre société depuis le premier jour et nous avons toujours milité pour la démocratisation du design en proposant des prix équitables et accessibles. Aujourd'hui, avec Canva, nous pouvons aller encore plus loin en rendant tous les outils des modules Pixel, Vector et Layout (NDLR : issus de Photo, Designer et Publisher) entièrement gratuits, et ce, sans aucune restriction. Nous continuerons, bien sûr, à développer et à améliorer notre service grâce à des mises à jour gratuites.

Offrir Affinity gratuitement est aujourd’hui possible car la technologie est déjà développée, évolutive et soutenue par Canva. Le modèle rentable de Canva permet déjà la prise en charge d’un produit gratuit et d’une base d'utilisateurs importante. La gratuité d’Affinity est une extension de cela et on espère que les équipes et les entreprises reconnaîtront la valeur de l'ensemble de notre système d'exploitation créatif : créer dans Affinity, puis évoluer, partager et collaborer grâce aux plans commerciaux et d'entreprise payants de Canva.