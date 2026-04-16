Plusieurs indices techniques pointent dans la même direction, et ils ne relèvent pas du hasard. Hex note dans les témoignages officiels qu'Opus 4.7 en mode « effort faible » délivre à peu près les mêmes résultats qu'Opus 4.6 en mode « effort moyen ». Notion confirme une performance supérieure à volume de tokens réduit. Replit parle d'une qualité équivalente à coût inférieur. Le prix reste identique à celui d'Opus 4.6 malgré ces gains d'efficacité. Anthropic n'a pas optimisé prioritairement la capacité brute. L'entreprise a optimisé le coût d'inférence.

Ce virage prolonge une chronologie implacable. Panne générale du service le 2 mars 2026. Ticket public d'AMD début avril, signé Stella Laurenzo, dénonçant une dégradation mesurable de Claude Code depuis février sur 6 852 sessions analysées. Fermeture brutale de l'écosystème aux outils tiers le 4 avril, avec OpenClaw explicitement cité. Quotas serrés sur les abonnements Pro et Max. Tous ces signaux convergent vers un constat unique. Anthropic sature. Les 11,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens début mars ont fait exploser une architecture calibrée pour 4 millions en janvier.

Opus 4.7 est la réponse technique à ce constat. Plus léger à servir, plus efficace par token, plus stable sur les tâches longues. L'entreprise cesse de courir après la puissance brute. Elle s'attaque enfin à sa vraie contrainte : livrer ses modèles à l'échelle sans bridage en douce pour absorber la demande. C'est une excellente nouvelle pour les abonnés, qui devraient voir la qualité de service se stabiliser. D'autres efforts comme la conception de puces dédiées devraient également aider dans ce sens, et Anthropic en serait au stade embryonnaire sur le sujet.

Reste la question qui pèsera sur toute l'année 2026. Claude peut-il rester le meilleur modèle grand public si la bataille se déplace sur le terrain de l'infrastructure ? Gemini 3.1 Pro s'affiche à 2 dollars par million de tokens en entrée contre 5 pour Opus. GPT-5.4 a intégré l'usage natif de l'ordinateur et une fenêtre de contexte d'un million de tokens. MiniMax M2.5, en open-weight, affiche des scores comparables à 0,30 dollar par million de tokens. La pression tarifaire est maximale au moment précis où Anthropic doit financer sa montée en charge.

Anthropic a compris la leçon. Reste à savoir si elle arrive à temps.