Anthropic sort ce 16 avril Claude Opus 4.7. Un modèle qui mise sur la vision, bride volontairement le cyber, et surtout conçu pour tenir la charge après des mois de tensions serveur.
Anthropic déploie ce 16 avril 2026 Claude Opus 4.7, successeur direct d'Opus 4.6. Le modèle est disponible immédiatement sur Claude, via l'API, ainsi que sur Amazon Bedrock, Google Vertex AI et Microsoft Foundry. La tarification reste inchangée à 5 dollars par million de tokens en entrée et 25 dollars en sortie. L'annonce intervient neuf jours après le dévoilement de Claude Mythos Preview et du programme Project Glasswing. La promesse technique met en avant des gains de codage et de vision. Le sous-texte stratégique raconte une autre histoire.
Vision haute résolution, la vraie brique des agents autonomes
Anthropic insiste sur la capacité visuelle améliorée du modèle, qui perçoit désormais les images en résolution supérieure. L'argument n'est pas cosmétique. Il conditionne la promesse centrale d'Opus 4.7 : l'autonomie prolongée sur des tâches complexes impliquant des interfaces graphiques.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Les témoignages des partenaires convergent tous dans cette direction. Cursor bondit de 58 % à 70 % sur son propre benchmark CursorBench. GitHub revendique un gain de 13 % sur son évaluation interne de 93 tâches de codage. Notion parle d'un bond de 14 % sur les workflows multi-étapes, avec moins de tokens consommés et un tiers d'erreurs d'outils en moins. Devin, le produit de Cognition, affirme que le modèle « travaille de manière cohérente pendant des heures » sans supervision.
Cette précision visuelle sert une cible commerciale précise. La génération et la correction d'interfaces dans le code, la manipulation de présentations PowerPoint, le pilotage d'applications tierces et la navigation web autonome. C'est exactement le périmètre des produits agentiques qu'Anthropic pousse depuis janvier. Claude in Chrome, Claude in Excel et Cowork tiennent ou tombent sur cette brique. Un agent qui ne voit pas correctement un bouton dans une application ne peut pas cliquer dessus. Opus 4.7 comble ce manque.
Le bridage cyber, pierre angulaire du narratif Mythos
L'annonce contient un passage qu'il faut lire attentivement. Anthropic reconnaît avoir « expérimenté des efforts pour réduire différentiellement » les capacités cyber du modèle pendant son entraînement. Traduction directe : Opus 4.7 a été volontairement rendu moins performant sur ces tâches que ce que l'apprentissage brut permettait d'atteindre. Le modèle est livré avec des garde-fous automatiques qui bloquent les requêtes jugées à risque en cybersécurité.
Pour les professionnels légitimes (chercheurs en vulnérabilités, pentesters, red teamers), Anthropic lance un Cyber Verification Program séparé. L'accès aux capacités cyber complètes devient conditionnel, soumis à validation en amont. Un funnel d'upsell implicite s'installe entre le Claude grand public et les usages avancés.
Le second effet de ce bridage est plus subtil mais plus décisif. Il valide a posteriori le verrouillage de Claude Mythos Preview. Si même Opus 4.7, positionné un cran en-dessous, nécessite une réduction intentionnelle de ses capacités cyber, le verdict tombe de lui-même. L'argument « Mythos est trop dangereux pour une diffusion publique » gagne en crédibilité opérationnelle. Anthropic construit méthodiquement la démonstration que son modèle le plus puissant doit rester enfermé. Nous avons posé des questions sur la solidité de ce récit au moment de l'annonce Mythos. Opus 4.7 en est désormais la première concrétisation commerciale, et l'entreprise prépare son introduction en Bourse en octobre.
Un modèle pensé pour tenir la charge, et la question qui compte pour 2026
Plusieurs indices techniques pointent dans la même direction, et ils ne relèvent pas du hasard. Hex note dans les témoignages officiels qu'Opus 4.7 en mode « effort faible » délivre à peu près les mêmes résultats qu'Opus 4.6 en mode « effort moyen ». Notion confirme une performance supérieure à volume de tokens réduit. Replit parle d'une qualité équivalente à coût inférieur. Le prix reste identique à celui d'Opus 4.6 malgré ces gains d'efficacité. Anthropic n'a pas optimisé prioritairement la capacité brute. L'entreprise a optimisé le coût d'inférence.
Ce virage prolonge une chronologie implacable. Panne générale du service le 2 mars 2026. Ticket public d'AMD début avril, signé Stella Laurenzo, dénonçant une dégradation mesurable de Claude Code depuis février sur 6 852 sessions analysées. Fermeture brutale de l'écosystème aux outils tiers le 4 avril, avec OpenClaw explicitement cité. Quotas serrés sur les abonnements Pro et Max. Tous ces signaux convergent vers un constat unique. Anthropic sature. Les 11,3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens début mars ont fait exploser une architecture calibrée pour 4 millions en janvier.
Opus 4.7 est la réponse technique à ce constat. Plus léger à servir, plus efficace par token, plus stable sur les tâches longues. L'entreprise cesse de courir après la puissance brute. Elle s'attaque enfin à sa vraie contrainte : livrer ses modèles à l'échelle sans bridage en douce pour absorber la demande. C'est une excellente nouvelle pour les abonnés, qui devraient voir la qualité de service se stabiliser. D'autres efforts comme la conception de puces dédiées devraient également aider dans ce sens, et Anthropic en serait au stade embryonnaire sur le sujet.
Reste la question qui pèsera sur toute l'année 2026. Claude peut-il rester le meilleur modèle grand public si la bataille se déplace sur le terrain de l'infrastructure ? Gemini 3.1 Pro s'affiche à 2 dollars par million de tokens en entrée contre 5 pour Opus. GPT-5.4 a intégré l'usage natif de l'ordinateur et une fenêtre de contexte d'un million de tokens. MiniMax M2.5, en open-weight, affiche des scores comparables à 0,30 dollar par million de tokens. La pression tarifaire est maximale au moment précis où Anthropic doit financer sa montée en charge.
Anthropic a compris la leçon. Reste à savoir si elle arrive à temps.