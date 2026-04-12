L'histoire a un air de déjà-vu. En février 2019, OpenAI déclarait son modèle GPT-2 « trop dangereux pour être publié ». La communauté IA avait roulé des yeux, soupçonnant un coup de communication. Le modèle avait finalement été libéré neuf mois plus tard, après que les risques annoncés ne se soient jamais matérialisés.

À l'époque, le responsable de la communication d'OpenAI s'appelait Jack Clark. En décembre 2020, il quittait l'entreprise pour cofonder Anthropic avec Dario et Daniela Amodei, eux-même chercheurs chez OpenAI. Sept ans plus tard, la même équipe rejoue la partition du modèle trop puissant pour le grand public.

La différence, cette fois, tient aux preuves avancées. Anthropic cite des failles réelles : un bug de 27 ans dans OpenBSD, une vulnérabilité de 16 ans dans FFmpeg. Ces découvertes sont vérifiables. Mais elles ne justifient pas nécessairement le niveau d'alerte déclenché auprès des régulateurs.

Powell et Bessent disposent-ils d'informations que le public ignore ? Possible. Anthropic entretient des « discussions continues » avec la CISA et le NIST, selon un porte-parole. Autre hypothèse : les régulateurs ont pris les affirmations d'Anthropic pour argent comptant, sans examiner la méthodologie sous-jacente.

L'entreprise prépare son introduction en Bourse pour octobre 2026, avec une valorisation dépassant 300 milliards de dollars. Un modèle « trop dangereux pour être public » fait une excellente histoire à raconter aux investisseurs. Et aux banquiers centraux, apparemment.

Project Glasswing, l'initiative lancée par Anthropic autour de Mythos, ressemble à s'y méprendre à une opération de relations publiques ciblant les grands comptes. Les partenaires annoncés (AWS, Apple, Google, Microsoft, NVIDIA) correspondent exactement au portefeuille clients que vise Anthropic pour ses offres entreprise. Les 100 millions de dollars de crédits promis aux participants ne sont pas de la philanthropie. C'est un coût d'acquisition client déguisé en initiative de sécurité. Le discours sur les risques existentiels sert de levier commercial. La vraie question n'est pas de savoir si Mythos est dangereux. C'est de savoir qui tire profit de cette peur.