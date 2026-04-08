Le modèle Claude Mythos Preview a été spécifiquement entraîné pour analyser du code et identifier des vulnérabilités. Sur le benchmark CyberGym, conçu précisément pour évaluer ce type de capacités, Mythos Preview obtient un score de 83,1%, contre 66,6% pour Claude Opus 4.6, le précédent modèle d'Anthropic.

Les exemples fournis par Anthropic sont plutôt parlants. Le modèle a détecté une faille présente depuis 27 ans dans le système OpenBSD. Cette vulnérabilité permettait à un attaquant de provoquer à distance le plantage de n'importe quelle machine connectée. Mythos Preview a également repéré un problème dans FFmpeg, une bibliothèque logicielle intégrée dans des milliers d'applications pour lire et encoder des vidéos. Cette faille avait résisté à cinq millions de tests automatisés sans jamais être détectée.

Troisième cas, et peut-être le plus sérieux. Mythos Preview a identifié et combiné plusieurs vulnérabilités dans le noyau Linux pour passer d'un accès utilisateur ordinaire au contrôle total de la machine. La détection de ce type d'enchaînement de failles demande normalement une réelle expertise humaine. Anthropic précise que toutes ces vulnérabilités ont été signalées aux équipes concernées et ont depuis été corrigées.