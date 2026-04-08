La différence de fond ne tient pas aux seuls chiffres de revenus. Elle tient à la structure des clients. Chez Anthropic, plus de 1 000 entreprises dépensent au moins un million de dollars par an. Ce chiffre a doublé en deux mois. Claude Code, l'outil de programmation, génère à lui seul 2,5 milliards en revenus annualisés. Huit des dix plus grandes entreprises du Fortune 10 sont clientes. L'entreprise vise une rentabilité cash en 2027.

OpenAI suit une trajectoire inverse. Les pertes projetées pour 2026 atteignent 14 milliards de dollars. Les engagements d'infrastructure dépassent 600 milliards sur cinq ans. Le seuil de rentabilité n'est pas attendu avant 2030. Et selon les analystes de Jefferies, Anthropic a ajouté 21 milliards de nouveaux revenus en trois mois. C'est plus d'un tiers de ce que l'ensemble des éditeurs logiciels suivis par Jefferies ont généré en 2025 entier.

Ce décalage met une pression directe sur l'introduction en Bourse d'OpenAI. L'entreprise vise une IPO au quatrième trimestre 2026, à une valorisation cible d'un billion de dollars. Sa dernière levée, bouclée le 1er avril, l'a valorisée à 852 milliards de dollars pour 122 milliards levés. Parmi les investisseurs : Amazon et NVIDIA, qui sont aussi ses fournisseurs de puces et de cloud. La frontière entre financement et approvisionnement s'estompe.