Sur une tâche de raisonnement sécurité plus générique, la hiérarchie se brouille encore. Selon les mesures d'AISLE, des petits modèles ouverts surclassent la plupart des modèles frontières issus des grands laboratoires. Le classement change radicalement d'une tâche à l'autre, sans modèle stable en tête. Stanislav Fort en tire une formule qu'il répète : la frontière des capacités IA en cybersécurité est « irrégulière ». Aucun modèle ne domine toutes les tâches à la fois.

L'entreprise s'appuie sur un historique concret pour appuyer son propos. Depuis mi-2025, elle revendique 180 CVE validés, dont 15 dans OpenSSL et 5 dans curl. Le CTO d'OpenSSL lui-même salue, dans un communiqué cité par AISLE, « la grande qualité des rapports et la collaboration constructive ». L'argumentaire ne prétend pas démentir Mythos, mais relativiser la thèse du modèle unique capable de tout qui, soyons honnête, profite bien à Anthropic. Pour l'éditeur, le différenciateur n'est pas la puissance brute du modèle, c'est l'architecture de détection et de validation qui l'entoure.