Le jour même de ces révélations, OpenAI annonce son propre outil de cybersécurité en accès limité. Discours identique sur les risques, lancement précipité. La coïncidence ressemble à une réponse directe au battage médiatique autour de Mythos. Le Trésor américain et la Fed ont alerté les dirigeants bancaires sur la menace que représente ce type de modèle. Les banques disposent déjà d'un accès via Glasswing. Les crypto, pas encore.

Anthropic choisit ses alliés par couches de risque. Les institutions régulées passent en premier. Les plateformes crypto, moins encadrées et plus exposées, attendent. Certains cadres du secteur estiment que l'accès viendra avant l'ouverture publique du modèle. Rien ne le garantit. En Europe, où la réglementation MiCA encadre désormais les crypto-actifs, l'argument du déficit réglementaire pourrait tomber. Mais Anthropic n'a encore rien annoncé pour le marché européen.

Le paradoxe est entier. Les plateformes qui gèrent des milliards en actifs numériques sont aussi les plus vulnérables aux attaques. Et ce sont elles qu'Anthropic juge trop risquées pour recevoir l'outil qui les protégerait.