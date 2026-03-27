Comme la plupart des infostealers récents, Torg Grabber se diffuse via des attaques ClickFix pour obtenir un premier accès à la machine ciblée. Cette technique de social engineering consiste à pousser la victime à exécuter elle-même une commande PowerShell malveillante, sous couvert d’une action légitime. Dans le cas observé par Gen Digital, le piège passe par une page web se présentant comme une étape de vérification ou de mise à jour, qui copie discrètement la commande dans le presse-papiers avant d’inciter à la lancer.

Une fois la machine compromise, Torg Grabber ne se contente pas de récupérer deux ou trois identifiants égarés dans un navigateur. Il ratisse beaucoup plus large. Le malware cible 25 navigateurs basés sur Chromium et 8 variantes de Firefox afin d’extraire identifiants, cookies et données d’autoremplissage. Il vise évidemment les grands noms du secteur crypto comme MetaMask, Trust Wallet, Coinbase, Binance, Exodus ou Keplr, mais aussi une centaine d’extensions liées aux mots de passe, dont LastPass, 1Password, Bitwarden, KeePass, NordPass, Dashlane ou Proton Pass, ainsi que des outils d’authentification et de prise de notes, afin d’y récupérer identifiants, jetons et seed phrases potentiellement stockés.

En parallèle, Torg Grabber peut aussi profiler la machine, produire une empreinte matérielle, inventorier les logiciels installés, y compris les antivirus actifs, capturer l’écran et récupérer des fichiers dans les répertoires Bureau et Documents. Il cible par ailleurs plusieurs applications et services du quotidien comme Discord, Telegram, Steam, des clients mail, des outils FTP ou encore des applications VPN, ainsi que des gestionnaires de mots de passe et des portefeuilles crypto installés localement.

Bref, un ensemble presque tentaculaire, qui s’infiltre à tous les niveaux du système et continue d’évoluer rapidement. Gen Digital a en effet confirmé avoir identifié 334 échantillons uniques compilés entre décembre 2025 et février 2026, et observé l’enregistrement de nouveaux serveurs de commande et de contrôle chaque semaine. L’infrastructure a elle aussi évolué, passant d’une exfiltration via Telegram à un protocole TCP chiffré maison, puis à des communications HTTPS plus discrètes.