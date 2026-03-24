Avec Chrome 127 sur Windows, Google a introduit l’App-Bound Encryption, ou ABE, pour mieux protéger les données sensibles stockées dans le navigateur. Cookies, identifiants, mots de passe et informations de paiement sont chiffrés à l’aide d’une clé maîtresse, utilisée pour les rendre lisibles au moment voulu. L’objectif était de ne plus laisser ces secrets dépendre des seules protections liées au compte utilisateur connecté. Pour les déchiffrer, les navigateurs Chromium passent désormais par un service système capable de vérifier qu’une demande provient bien d’un processus légitime du navigateur en question. À l’époque, Google expliquait que cette approche devait d’abord compliquer le vol de cookies, avant d’être étendue à d’autres types de données sensibles.

VoidStealer ne cherche pourtant pas à s’attaquer frontalement à ce dispositif. Le malware attend un moment bien plus favorable, celui où Chrome doit justement manipuler cette clé maîtresse en clair dans sa mémoire pour accéder aux informations qu’elle protège.

Pour y parvenir, le stealer lance un processus Chrome ou Edge de manière cachée, puis utilise les fonctions de débogage de Windows pour en suivre l’exécution. Il attend ensuite le chargement de la bibliothèque principale du navigateur, chrome.dll ou msedge.dll, puis identifie le passage du code associé à la routine de déchiffrement.

En stoppant brièvement le navigateur à cet instant précis, il peut récupérer la clé maîtresse au moment exact où elle apparaît en clair dans la mémoire du processus. Le tout repose sur une méthode relativement discrète, qui ne nécessite ni élévation de privilèges ni injection de code dans le navigateur, deux techniques généralement plus faciles à repérer.

D’après Gen Digital, les cybercriminels derrière VoidStealer n’ont sans doute pas inventé cette méthode eux-mêmes, mais l’ont plutôt adaptée à partir d’outils open source déjà publics.