Le géant de l'IA a répondu à l'attaque que représente le dernier modèle Claude Mythos d'Anthropic. Une réponse qui prend la forme d'un nouveau modèle GPT-5.4 Cyber.
On a beaucoup parlé ces derniers jours du dernier modèle IA d'Anthropic, Claude Mythos, qui serait tellement puissant que l'entreprise de Dario Amodei ne pouvait le rendre public. Sa dangerosité ? Une capacité exceptionnelle a détecter les failles informatiques partout dans le cyberespace, une capacité qui pourrait être rapidement détournée par les pirates de tout poil. Résultat, pour le moment, son utilisation est confinée à une poignée d'entreprises, dont certaines grandes banques américaines. Mais la « hype » est là, et OpenAI ne semble pas vouloir la laisser passer.
OpenAI présente son nouveau modèle IA GPT-5.4 Cyber
Non, Anthropic n'aura pas le monopole de l'IA comme outil majeur de cybersécurité. Et si Claude Mythos a fait grand bruit, OpenAI veut aussi apparaître à la lumière, et vient pour cela d'officialiser son nouveau modèle GPT-5.4 Cyber.
« En prévision de l'arrivée, au cours des prochains mois, de modèles OpenAI de plus en plus performants, nous affinons nos modèles spécifiquement pour permettre des cas d'utilisation défensifs en matière de cybersécurité, en commençant dès aujourd'hui par une variante de GPT-5.4 entraînée pour être "cyber-permissive" : GPT-5.4-Cyber » explique OpenAI.
OpenAI dorénavant à la traîne des autres entreprises IA ?
Ce modèle a notamment pour caractéristique de pouvoir détecter des vulnérabilités et d'évaluer la robustesse d'un logiciel sans avoir à accéder au code source. GPT-5.4 Cyber peut ainsi être utilisé pour directement analyser un logiciel inconnu ou un de ces logiciels utilisés dans les cyberattaques (malware, spyware...).
Comme dans le cas de Claude Mythos, OpenAI restreint pour le moment l'accès à cet outil à ce qu'OpenAI appelle des « défenseurs de la cybersécurité ». Les particuliers et les entreprises qui souhaitent pouvoir l'utiliser doivent rejoindre le programme « Trusted Access for Cyber » et se soumettre à un certain nombre de vérifications, qui donneront en retour un niveau d'accès plus ou moins poussé.
On peut noter avec intérêt ici qu'OpenAI répond une fois encore dans l'urgence à la sortie d'un outil IA de grande qualité de la part d'un concurrent (ici Claude Mythos). Or, à la fin de l'année dernière, on se souvient qu'OpenAI avait déjà sorti en urgence GPT-5.2, pour tenter de faire face au défi représenté alors par Gemini 3. La firme de Sam Altman est-elle définitivement passée de locomotive à suiveur dans le secteur de l'intelligence artificielle ?