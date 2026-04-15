Ce modèle a notamment pour caractéristique de pouvoir détecter des vulnérabilités et d'évaluer la robustesse d'un logiciel sans avoir à accéder au code source. GPT-5.4 Cyber peut ainsi être utilisé pour directement analyser un logiciel inconnu ou un de ces logiciels utilisés dans les cyberattaques (malware, spyware...).

Comme dans le cas de Claude Mythos, OpenAI restreint pour le moment l'accès à cet outil à ce qu'OpenAI appelle des « défenseurs de la cybersécurité ». Les particuliers et les entreprises qui souhaitent pouvoir l'utiliser doivent rejoindre le programme « Trusted Access for Cyber » et se soumettre à un certain nombre de vérifications, qui donneront en retour un niveau d'accès plus ou moins poussé.

On peut noter avec intérêt ici qu'OpenAI répond une fois encore dans l'urgence à la sortie d'un outil IA de grande qualité de la part d'un concurrent (ici Claude Mythos). Or, à la fin de l'année dernière, on se souvient qu'OpenAI avait déjà sorti en urgence GPT-5.2, pour tenter de faire face au défi représenté alors par Gemini 3. La firme de Sam Altman est-elle définitivement passée de locomotive à suiveur dans le secteur de l'intelligence artificielle ?