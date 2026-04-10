Anthropic ne possède aucun datacenter. L'entreprise loue du calcul chez Google (TPU), Amazon (Trainium) et NVIDIA (GPU). Elle se retrouve en concurrence directe avec ses propres investisseurs pour l'accès aux puces. Chaque TPU utilisé par Claude est un TPU indisponible pour Gemini. Chaque Trainium mobilisé par Anthropic est un Trainium en moins pour Amazon Bedrock.

Le deal signé cette semaine avec Google et Broadcom pour un accès massif aux TPU de nouvelle génération sécurise le court terme. L'investissement de 50 milliards dans l'infrastructure de calcul américaine confirme l'ampleur des besoins. Mais la dépendance structurelle demeure.