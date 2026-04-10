La start-up derrière Claude explore la conception de puces maison. Le projet est embryonnaire, mais les raisons qui le motivent ne le sont pas.
Anthropic réfléchit à concevoir ses propres puces d'intelligence artificielle, selon Reuters, qui cite trois sources proches du dossier. Le projet en est au stade exploratoire. Aucune équipe dédiée n'a été constituée. Aucun design n'a été choisi. Mais le contexte qui pousse Anthropic dans cette direction est, lui, très concret.
Une croissance qui écrase l'infrastructure existante
Le run-rate d'Anthropic (ses revenus lissés à l'année) dépasse désormais 30 milliards de dollars, contre 9 milliards fin 2025. Cette accélération a un revers. L'infrastructure est sous tension permanente. L'afflux massif d'utilisateurs depuis l'affaire du Pentagone, où Anthropic a refusé de collaborer avec le département de la Défense, a propulsé Claude au premier plan. Les limites d'utilisation imposées aux abonnés et le système « heures creuses/heures pleines » introduit ces dernières semaines traduisent un goulot d'étranglement réel.
- Upload de fichiers pouvant aller jusqu'à 100 000 tokens (75 000 mots environ)
- Personnalisation avancée
- Conception éthique
Anthropic ne possède aucun datacenter. L'entreprise loue du calcul chez Google (TPU), Amazon (Trainium) et NVIDIA (GPU). Elle se retrouve en concurrence directe avec ses propres investisseurs pour l'accès aux puces. Chaque TPU utilisé par Claude est un TPU indisponible pour Gemini. Chaque Trainium mobilisé par Anthropic est un Trainium en moins pour Amazon Bedrock.
Le deal signé cette semaine avec Google et Broadcom pour un accès massif aux TPU de nouvelle génération sécurise le court terme. L'investissement de 50 milliards dans l'infrastructure de calcul américaine confirme l'ampleur des besoins. Mais la dépendance structurelle demeure.
Le design de puces maison : un horizon lointain, une logique immédiate
Concevoir une puce IA avancée coûte environ 500 millions de dollars, selon les estimations du secteur. Il faut recruter des ingénieurs spécialisés, financer les itérations de design, valider le processus de fabrication. Le délai entre la décision et la première puce fonctionnelle se compte en années.
Anthropic n'en est pas là. Le projet pourrait ne jamais aboutir. Mais la démarche suit un schéma observé chez Meta, OpenAI et Google : à partir d'un certain volume de calcul consommé, le coût d'achat de puces sur étagère dépasse celui de la conception interne. Avec 30 milliards de revenus et une demande qui explose, Anthropic approche ce seuil.
L'enjeu n'est pas de menacer NVIDIA. Anthropic utilise relativement peu de GPU NVIDIA comparé à ses concurrents. L'enjeu est de réduire la dépendance aux fournisseurs cloud qui sont aussi des concurrents directs. Quand votre bailleur de fonds et votre fournisseur de puces développe son propre chatbot, la question de l'autonomie se pose vite.
Les utilisateurs de Claude qui subissent des ralentissements aux heures de pointe savent déjà pourquoi Anthropic y pense.