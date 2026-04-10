Le vrai jeu d'AWS n'est pas l'IA, c'est la distribution

Garman ne s'en cache pas : AWS a toujours fonctionné en finançant des partenaires qu'il concurrence ensuite. Oracle vend ses bases de données sur AWS. Netflix tourne sur ses serveurs tout en bâtissant sa propre infrastructure de diffusion. Le modèle n'est pas nouveau. Ce qui change, c'est l'échelle.

Derrière les investissements croisés, AWS construit un service de « model-routing ». Le principe : aiguiller automatiquement les requêtes des clients vers le modèle le plus adapté à chaque tâche. Claude pour le raisonnement, GPT pour la planification, un modèle moins cher pour la complétion de code. Garman estime que ce fonctionnement multi-modèle deviendra la norme. AWS se positionne comme le distributeur central, pas comme le fournisseur d'un modèle unique.

La logique ressemble à celle de l'App Store. Apple ne fabrique pas toutes les applications, mais prélève sa commission sur chacune. AWS veut être le péage de l'intelligence artificielle. La manœuvre était quasi vitale. Avant l'accord de février, les modèles d'OpenAI et d'Anthropic étaient tous deux disponibles chez Microsoft Azure, principal rival d'AWS. Ne pas sécuriser OpenAI revenait à céder le terrain enterprise à Redmond.