La provocation de Hock Tan n'est pas gratuite. Elle repose sur une réalité technique que beaucoup sous-estiment. « Concevoir une puce qui fonctionne en laboratoire, tout le monde peut le faire », a-t-il résumé. « En produire 100 000 rapidement, avec des rendements viables, c'est une autre affaire. »

C'est là que réside l'avantage structurel de Broadcom. Quand Nvidia vend un processeur généraliste identique pour tous, Broadcom conçoit des circuits taillés pour chaque client. Le débat entre puces spécialisées et processeurs universels est au cœur de la bataille qui se joue dans les centres de données. L'approche sur mesure permet d'optimiser chaque composant pour un usage précis. L'inférence chez OpenAI n'a pas les mêmes exigences que l'entraînement chez Google.

Le cas de Google est particulièrement éclairant. Le géant conçoit ses TPU en interne depuis dix ans. Sa septième génération, Ironwood, affiche des performances proches des meilleurs accélérateurs NVIDIA. Pourtant, c'est toujours Broadcom qui transforme ces plans en silicium fonctionnel et qui gère la production à grande échelle. Google conçoit, Broadcom fabrique. Même le plus avancé des acteurs n'a pas réussi à couper le cordon.

Anthropic illustre une autre facette de cette dépendance. L'entreprise derrière Claude jongle entre trois fournisseurs : les TPU de Google, les Trainium d'Amazon et les processeurs NVIDIA. Mais les TPU qu'elle déploie passent eux aussi par les lignes de conception de Broadcom. La diversification ne fait que multiplier les chemins vers le même fournisseur.

NVIDIA, de son côté, prend déjà ses distances avec ces clients devenus concurrents. Jensen Huang a annoncé que ses investissements dans OpenAI et Anthropic seraient « probablement les derniers ». Le tableau se fracture : d'un côté, Nvidia défend son modèle universel ; de l'autre, Broadcom engrange des commandes sur mesure par dizaines de milliards.

Si Broadcom est vraiment irremplaçable, on se demande pourquoi tous ses clients dépensent des milliards à prouver le contraire.