NVIDIA va cesser d'investir dans OpenAI et Anthropic. Jensen Huang a une explication, mais elle ne convainc pas grand monde.
NVIDIA s'était engagé à hauteur de 100 milliards de dollars dans OpenAI, avant de n'en finaliser que 30 lors de la méga-levée de 110 milliards de dollars bouclée par la firme de Sam Altman. La relation avec Anthropic avait, entre-temps, pris une tournure particulièrement acide, comme le rapporte TechCrunch. Le maximaliste de l'IA qui prédisait un marché à 100 000 milliards de dollars semble désormais mesurer ses engagements avec une prudence nouvelle.
Jensen Huang annonce la fin d'une ère d'investissements
Le 4 mars à San Francisco, Jensen Huang prenait la parole à la conférence Morgan Stanley Technology. Sa déclaration était nette : les récents investissements de NVIDIA dans OpenAI et Anthropic seront probablement les derniers. La raison avancée : les deux entreprises prévoient une introduction en Bourse cette année, ce qui referme la fenêtre des levées de fonds en capital privé. Un porte-parole de NVIDIA a renvoyé TechCrunch vers les déclarations d'appel aux résultats du quatrième trimestre, où Huang affirmait que toutes les participations visaient à « renforcer et approfondir l'écosystème ». Quant aux rumeurs de tensions entre les parties, le PDG de NVIDIA les a balayées d'un seul mot : « des bêtises ». Difficile de ne pas remarquer que cette explication est bien commode. Les investisseurs institutionnels participent régulièrement à des levées de fonds quelques semaines avant une introduction en Bourse. NVIDIA aurait pu faire de même. Il a choisi de ne pas le faire.
Ce retrait ressemble davantage à une sortie organisée qu'à une simple logique financière. Plusieurs signaux le confirment. La nature circulaire de ces investissements avait déjà suscité des interrogations. Plusieurs experts parlaiet d'ailleurs d'un « jeu à somme nulle » : NVIDIA investit dans OpenAI, OpenAI achète des puces NVIDIA. La réduction de l'engagement de 100 à 30 milliards de dollars en est le symptôme le plus visible.
La relation avec Anthropic est devenue franchement inconfortable. Deux mois après l'annonce d'un investissement de 10 milliards de dollars dans la société, Dario Amodei prenait la parole à Davos. Sans nommer NVIDIA, il tenait des propos cinglants : vendre des puces IA performantes à des clients chinois autorisés revenait selon lui à « vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord ». La suite n'a rien arrangé. Juste avant la conférence de San Francisco, l'administration Trump a inscrit Anthropic sur liste noire. Agences fédérales et contractants militaires n'ont plus le droit d'utiliser ses technologies. OpenAI, de son côté, a signé un accord avec le Pentagone quelques heures plus tard, creusant encore davantage le fossé entre les deux sociétés. NVIDIA se retrouve actionnaire de deux entreprises qui tirent dans des directions strictement opposées. Leurs tensions mutuelles éclaboussent désormais leurs partenaires communs.
