Ce retrait ressemble davantage à une sortie organisée qu'à une simple logique financière. Plusieurs signaux le confirment. La nature circulaire de ces investissements avait déjà suscité des interrogations. Plusieurs experts parlaiet d'ailleurs d'un « jeu à somme nulle » : NVIDIA investit dans OpenAI, OpenAI achète des puces NVIDIA. La réduction de l'engagement de 100 à 30 milliards de dollars en est le symptôme le plus visible.

La relation avec Anthropic est devenue franchement inconfortable. Deux mois après l'annonce d'un investissement de 10 milliards de dollars dans la société, Dario Amodei prenait la parole à Davos. Sans nommer NVIDIA, il tenait des propos cinglants : vendre des puces IA performantes à des clients chinois autorisés revenait selon lui à « vendre des armes nucléaires à la Corée du Nord ». La suite n'a rien arrangé. Juste avant la conférence de San Francisco, l'administration Trump a inscrit Anthropic sur liste noire. Agences fédérales et contractants militaires n'ont plus le droit d'utiliser ses technologies. OpenAI, de son côté, a signé un accord avec le Pentagone quelques heures plus tard, creusant encore davantage le fossé entre les deux sociétés. NVIDIA se retrouve actionnaire de deux entreprises qui tirent dans des directions strictement opposées. Leurs tensions mutuelles éclaboussent désormais leurs partenaires communs.