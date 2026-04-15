Ce n'est un secret pour personne. OpenAI veut entrer en bourse, dans une opération qui devrait lui permettre de marquer l'histoire. On s'attend ainsi à ce que la firme de Sam Altman soit valorisé à 852 milliards de dollars pour son arrivée sur le marché. Mais pourtant, les interrogations se multiplient chez les investisseurs, comme le rapport le Financial Times, et ce à cause du cas Anthropic.

En effet, la société de Dario Amodei a vu ses revenus annualisés exploser, passant de 9 milliards de dollars à la fin 2025 à 30 milliards de dollars à la fin mars. OpenAI affichait en comparaison des revenus annualisés de 25 milliards de dollars en février, même si, comme le note le journal, les méthodes de comptabilité des deux entreprises diffèrent, rendant la comparaison plus ardue. Ce qui par contre est sûr, c'est que même si les revenus étaient plus proches les uns des autres, Anthropic affiche de son côté une valorisation de 380 milliards de dollars.