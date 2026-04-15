Le succès actuel d'Anthropic fait de l'ombre à OpenAI. Et ce, au moment où la firme de Sam Altman est en train de préparer son entrée en bourse !
L'intelligence artificielle, depuis l'arrivée de ChatGPT sur le marché il y a environ trois ans et demi, c'est d'abord et avant tout OpenAI. Mais depuis, les GAFAM se sont mis à fond dans la course, et d'autres start-ups ont émergé, dont la plus importante à ce jour est Anthropic. Et la firme de Dario Amodei réussit tellement bien ce moment qu'elle semble dicter le rythme de la course à OpenAI, réduit à proposer après coup le même genre d'outil qu'Anthropic. Une hiérarchie qui a des conséquences dans le monde financier
OpenAI vs Anthropic : des revenus moins importants pour une capitalisation plus grande
Ce n'est un secret pour personne. OpenAI veut entrer en bourse, dans une opération qui devrait lui permettre de marquer l'histoire. On s'attend ainsi à ce que la firme de Sam Altman soit valorisé à 852 milliards de dollars pour son arrivée sur le marché. Mais pourtant, les interrogations se multiplient chez les investisseurs, comme le rapport le Financial Times, et ce à cause du cas Anthropic.
En effet, la société de Dario Amodei a vu ses revenus annualisés exploser, passant de 9 milliards de dollars à la fin 2025 à 30 milliards de dollars à la fin mars. OpenAI affichait en comparaison des revenus annualisés de 25 milliards de dollars en février, même si, comme le note le journal, les méthodes de comptabilité des deux entreprises diffèrent, rendant la comparaison plus ardue. Ce qui par contre est sûr, c'est que même si les revenus étaient plus proches les uns des autres, Anthropic affiche de son côté une valorisation de 380 milliards de dollars.
Le marché secondaire penche en faveur d'Anthropic
Autant dire que cette dernière semble plus profitable pour les investisseurs. Et ce, surtout que, comme le note un investisseur qui a soutenu les deux entreprises, afin de participer au dernier tour de table d'OpenAI, les investisseurs doivent rentrer dans la société avec une capitalisation supposée après arrivée en bourse de 1 200 milliards de dollars.
Conscient de cette situation, OpenAI est rentrée frontalement en confrontation avec Anthropic, accusant l'entreprise d'utiliser une méthode comptable qui lui permettrait d'ajouter 8 milliards de dollars « fictifs » dans ses revenus. Mais ça n'a pas d'effet semble-t-il pour le moment. Le Financial Times nous apprend en effet qu'actuellement, sur le marché secondaire, la demande pour les actions d'Anthropic est plus forte que pour celle d'OpenAI, et que les investisseurs sont près à payer plus cher pour les titres du père de Claude que pour ceux du créateur de ChatGPT. Mauvais signe ?