L'accusation centrale porte sur les revenus. Anthropic a annoncé début avril un un revenu annualisé de 30 milliards de dollars, contre 9 milliards fin 2025. Une trajectoire fulgurante. Mais selon Dresser, ce chiffre est gonflé d'environ 8 milliards.

Le désaccord repose sur un point technique. Anthropic distribue ses modèles via les marketplaces d'Amazon (AWS), Microsoft (Azure) et Google Cloud. L'entreprise comptabilise l'intégralité du montant facturé aux clients, commission des plateformes incluse. C'est ce qu'on appelle le revenu brut. OpenAI, de son côté, déclare ses ventes via Microsoft en net : elle déduit la part du partenaire avant d'inscrire le chiffre dans ses comptes.

Les deux méthodes respectent les normes comptables américaines. Anthropic a répondu à CNBC qu'elle se considère comme le « principal » dans ces transactions. Les plateformes cloud ne sont que des canaux de distribution. À 22 milliards en net, Anthropic passerait sous les 24-25 milliards revendiqués par OpenAI. Le classement changerait de camp.

Le memo cite aussi un écart d'infrastructure. Un document investisseurs parallèle projette 30 gigawatts de capacité de calcul pour OpenAI en 2030, contre 7 à 8 gigawatts pour Anthropic fin 2027. Dresser qualifie ce déficit de « faute stratégique » déjà visible dans le produit.