C’est sans doute la plus grande bataille dans l’écosystème de l’intelligence artificielle (IA). Et les deux parties ne se font pas de cadeaux. Visiblement piquée, OpenAI vient dézinguer Anthropic dans une note envoyée à ses investisseurs.
Car si pendant longtemps, OpenAI semblait grandement en avance devant Anthropic grâce à l’immense popularité de ChatGPT, le moins que l’on puisse dire, c’est que la tendance s’est inversée. En cause, l’approche très pragmatique du créateur de Claude, qui s'est avant tout concentré sur le terrain de l’entreprise.
Une stratégie payante, la start-up enregistrant désormais 30 milliards de dollars de revenus annualisés, contre 24 milliards pour sa grande rivale. Cette information n’est visiblement pas au goût d’OpenAI, elle qui vient d’opérer un virage majeur pour justement concurrencer plus sérieusement Anthropic.
OpenAI vante sa puissance de calcul
Auprès de ses investisseurs, l’entreprise de Sam Altman tacle directement Anthropic là où elle pèche en ce moment : la puissance de calcul. Cette dernière « opère sur une courbe significativement plus petite », et serait bridée par ses capacités, explique OpenAI.
Chiffres à l’appui : OpenAI prévoit 30 gigawatts d’ici à 2030, contre seulement 7 à 8 gigawatts pour Anthropic d'ici à la fin 2027. « Notre montée en puissance est matériellement en avance et se creuse », écrit la firme, pointant aussi la stratégie « délibérément conservatrice » assumée par Dario Amodei, P.-D. G d’Anthropic, en matière d’infrastructure.
OpenAI l’assure, ses nombreux partenariats avec des géants des puces et du cloud lui offrent un « avantage cumulatif » qui, à terme, lui permettra d'entraîner de meilleurs modèles à coûts réduits. De quoi de facto lui octroyer des revenus plus élevés.
Wall Street en ligne de mire
Contactée par CNBC vis-à-vis de ces propos, un porte-parole d’Anthropic a simplement rappelé que l’entreprise avait récemment conclu un accord majeur avec Google et Broadcom pour justement lui conférer davantage de puissance de calcul.
Ces petites attaques surviennent dans un contexte bien précis. OpenAI comme Anthropic visent la Bourse, potentiellement cette année. Leur objectif est désormais de convaincre les investisseurs qu’elles disposent de modèles économiques viables, capables de résister à la pression exercée par des géants comme Google et Meta.