Google aura accès à une capacité de calcul progressivement de plus en plus élevée jusqu'au mois de septembre prochain, à un tarif réduit. Le contrat plein commence à partir du mois d'octobre, et doit durer jusqu'au mois de juin 2029.

Si SpaceX venait à ne pas fournir la capacité de calcul spécifiée dans le contrat le 30 septembre prochain, après une période de grâce d'un mois, « Google pourra résilier immédiatement le contrat ou accepter le nombre de GPU fournis, moyennant une réduction proportionnelle correspondante des frais mensuels ».

Si l'on cumule ici les revenus que SpaceX va obtenir de Google et d'Anthropic, pour leur fournir de la capacité de calcul, on peut noter que le géant américain pourra générer des revenus de près de 26 milliards de dollars par an. De quoi faire saliver les investisseurs ?