Reste que ce rapprochement n’est pas sans risques, et certains investisseurs le font savoir. SpaceX est une entreprise rentable, portée principalement par les revenus de Starlink. xAI, elle, brûle environ 1 milliard de dollars par mois. En absorbant la start-up, SpaceX endosse aussi ses pertes : l’argent frais espéré via l’entrée en Bourse servira en partie à combler ce gouffre financier, en plus de financer le développement de Starship et le déploiement des data centers orbitaux.