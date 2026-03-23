Fabriquer des batteries est difficile. Graver des puces à 2 nm relève d'un autre ordre de complexité. TSMC a investi 165 milliards sur plusieurs années pour ses fabs en Arizona. Une seule usine 2 nm coûte environ 28 milliards et demande 38 mois de construction aux États-Unis. Tesla n'a aucune expérience en fabrication de semi-conducteurs.

Le calendrier pose aussi question. Les ventes automobiles de Tesla ont reculé deux années consécutives. SpaceX, de son côté, prépare une IPO à une valorisation estimée entre 1 000 et 1 750 milliards de dollars. TeraFab pourrait autant servir à masquer les faiblesses de l'un qu'à capitaliser sur la dynamique de l'autre.

Musk promet la civilisation galactique, mais il faudra d'abord réussir à allumer la première machine de gravure.