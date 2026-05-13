Lancer, assembler et maintenir en orbite des infrastructures informatiques à grande échelle reste un problème largement non résolu. La dissipation thermique dans le vide, la résistance aux radiations, les coûts de lancement et la complexité des liaisons de données avec le sol rendent de nombreux experts du secteur franchement sceptiques. Et SpaceX le sait, l’entreprise ayant émis quelques réserves quant à la faisabilité de son initiative dans le fameux document S-1, obligatoire pour entrer en Bourse.