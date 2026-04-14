Il s’agit de Sophia, et elle développe des ordinateurs spatiaux à refroidissement passif, c’est-à-dire sans ventilateurs ou liquides, ce qui réduit drastiquement le poids et le coût de lancement. Elle s'apprête à déployer et configurer son OS propriétaire sur plusieurs GPU répartis sur deux satellites de Kepler. C’est certes banal dans un data center terrestre, mais n’a jamais été fait dans l’espace.