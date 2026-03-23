Leurs craintes sont multiples, et concernent tout d'abord l'impact direct de ces constellations sur l'observation du ciel. Car il est prouvé que les dispositifs actuels, comme Starlink, affectent le travail des astronomes : en déployer des centaines de milliers supplémentaires est inenvisageable pour les chercheurs. « Si vous avez une vue directe de ces miroirs, ils seraient plusieurs fois plus lumineux que la pleine lune. C'est extraordinairement brillant », explique Robert Massey, directeur adjoint de la RAS, sur l'ambition de l'entreprise Reflect Orbital de lancer 50 000 miroirs en orbite pour réfléchir la lumière solaire vers des centrales solaires au sol.