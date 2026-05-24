Les chercheurs ont comparé leur plaque à des ailettes carrées classiques. À débit de liquide égal, la puce chauffe moins sous leur plaque. La résistance thermique, c'est-à-dire la difficulté de la chaleur à s'évacuer, baisse alors de 32 %. La forme dentelée a pourtant un défaut. Le liquide se faufile mal entre les pointes serrées. C'est ce qu'on appelle la perte de charge. Et un liquide difficile à pousser oblige à une pompe plus puissante, qui consomme plus d'électricité.

Ils ont donc dû se méfier de leur propre mesure. À débit égal, la plaque qui refroidit le mieux semble la plus efficace, alors que sa pompe consomme davantage. Ils ont alors réglé toutes les plaques sur la même puissance de pompe, puis ils ont regardé laquelle refroidissait le plus. Du coup, leur plaque ne garde plus que 4 à 6 % d'avance sur les ailettes de 2 millimètres, et 13 à 14 % sur celles de 1,5 millimètre. Les 68 % souvent cités dans leurs résultats proviennent d'un autre calcul. Là, les chercheurs maintiennent la même température de puce, puis ils comparent l'électricité consommée par la pompe dans chaque cas. Un même dispositif donne ainsi des écarts très différents selon ce qu'on mesure.

Les chercheurs voient le vrai intérêt à l'échelle du bâtiment, car une chaleur évacuée plus chaude épuise moins la grosse installation de refroidissement posée dehors.

À l'échelle d'un pays, l'addition se chiffre en térawattheures. Aux États-Unis, les data centers consommaient 176 térawattheures en 2023, contre 60 dix ans plus tôt, et pourraient en avoir besoin jusqu'à 12 % du réseau national d'ici 2028. En France, la consommation électrique des centres de données a bondi de 38 % en trois ans, portée par des installations toujours plus grandes. Un rack dédié à l'IA pourrait atteindre 1 mégawatt d'ici 2030, contre 30 à 50 kilowatts pour un rack ordinaire. D'après les chercheurs, les puces d'un rack de 167 kilowatts resteraient à 85 °C avec seulement 1,1 % de l'électricité consacrée au refroidissement, là où l'air en engloutit plus de la moitié.