NVIDIA affirme avoir résolu le problème de l'eau des datacenters IA grâce à un refroidissement en boucle fermée, sans groupe froid. La promesse a tout du tournant industriel, à condition de lire aussi le texte en petit.
Les tours de refroidissement des datacenters engloutissent de l'eau dans des proportions qui inquiètent les gestionnaires de réseaux hydriques, et parfois les maires qui les hébergent (jusqu'à 80 % de l'eau injectée s'évapore directement). NVIDIA a donc tenu à faire savoir, à quelques jours de la London Climate Week (hasard du calendrier, sans doute), que sa nouvelle architecture de référence DSX pour serveurs Rubin réglait la question. Josh Parker, son directeur du développement durable, a même déclaré que « le défi de l'eau pour les datacenters est largement résolu » (la formule ne manque pas d'aplomb).
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Une boucle fermée à 45°C et plus besoin de groupe froid : comment ça marche
Le système DSX repose sur un principe que l'industrie connaît (les boucles fermées de refroidissement liquide ne datent pas d'hier), mais que NVIDIA étend à l'ensemble du rack : chaque composant, GPU, processeur et carte réseau, est refroidi par un circuit fermé où circule un mélange d'eau et de propylène glycol. La chaleur est captée à la source et évacuée vers un échangeur extérieur, sans jamais passer par une tour d'évaporation : d'où le « zéro consommation d'eau ».
La clé du dispositif, c'est la température d'entrée du fluide : 45°C (113°F, plus chaud qu'un bain à remous). C'est précisément ce qui le sépare des architectures opérant à 35°C, lesquelles réclament des groupes froids mécaniques. À 45°C, un simple aérorefroidisseur exploitant l'air ambiant suffit dans la plupart des zones tempérées, ce qui supprime une infrastructure lourde et énergivore. La puissance grimpe à 190-230 kW par rack, soit près du double des meilleures installations Blackwell actuelles, à empreinte en eau réduite et sans groupe froid.
NVIDIA n'a pas inventé le 45°C (Lenovo et HPE en proposent déjà), mais pousse la logique en supprimant le recours à l'eau externe. La France a tracé une partie du chemin en valorisant la chaleur fatale des datacenters pour chauffer des piscines ou des réseaux urbains, et certaines installations nordiques alimentent des fermes aquacoles. Le DSX produit lui aussi une chaleur récupérable en sortie, ouvrant les mêmes perspectives d'économie circulaire.
La promesse face au mur réglementaire européen
La promesse mérite toutefois quelques nuances, à commencer par la météo. Les aérorefroidisseurs se passent de froid mécanique en climat tempéré, mais leur rendement chute quand le mercure grimpe, et les datacenters de Singapour ou du Nevada en été feront leurs propres calculs. NVIDIA reconnaît d'ailleurs qu'un appoint reste nécessaire dans les « rares » climats extrêmes, et la conversion des sites existants suppose des travaux hydrauliques que les analystes jugent loin d'être anodins.
Surtout, l'annonce tombe dans un contexte réglementaire européen qui n'a rien d'un décor. La Commission a présenté le 3 juin son paquet sur l'efficacité énergétique des datacenters, assorti d'un système de notation couvrant explicitement la consommation d'eau, avec un objectif de neutralité carbone du parc d'ici 2030. En France, la loi DDADUE (dont le décret d'application est entré en vigueur le 1er janvier 2026) oblige les sites de plus de 500 kW à déclarer chaque année leur consommation d'eau, sous peine d'une amende pouvant atteindre 50 000 euros par datacenter. NVIDIA vend des serveurs ; ses clients hébergeurs, eux, doivent désormais rendre des comptes aux régulateurs. Une architecture qui supprime structurellement l'eau devient, dans ce cadre, un argument commercial autant qu'une réponse technique.
L'Europe chiffre à 200 milliards d'euros les investissements nécessaires pour tripler sa capacité de datacenters d'ici 2036, tout en restant dépendante des fournisseurs américains pour les architectures censées tenir ses objectifs environnementaux. Combien d'opérateurs adopteront le DSX dépendra autant des coûts que de la pression réglementaire.
La question de l'eau dans les datacenters IA ne sera pas tranchée parce que NVIDIA l'a proclamé à la veille d'un sommet climatique. Elle le sera quand les déploiements à grande échelle auront confirmé les chiffres en conditions réelles, et quand les régulateurs européens auront vérifié si la promesse tient à l'été méditerranéen.