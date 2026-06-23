NVIDIA n'a pas inventé le 45°C (Lenovo et HPE en proposent déjà), mais pousse la logique en supprimant le recours à l'eau externe. La France a tracé une partie du chemin en valorisant la chaleur fatale des datacenters pour chauffer des piscines ou des réseaux urbains, et certaines installations nordiques alimentent des fermes aquacoles. Le DSX produit lui aussi une chaleur récupérable en sortie, ouvrant les mêmes perspectives d'économie circulaire.

La promesse face au mur réglementaire européen

La promesse mérite toutefois quelques nuances, à commencer par la météo. Les aérorefroidisseurs se passent de froid mécanique en climat tempéré, mais leur rendement chute quand le mercure grimpe, et les datacenters de Singapour ou du Nevada en été feront leurs propres calculs. NVIDIA reconnaît d'ailleurs qu'un appoint reste nécessaire dans les « rares » climats extrêmes, et la conversion des sites existants suppose des travaux hydrauliques que les analystes jugent loin d'être anodins.

Surtout, l'annonce tombe dans un contexte réglementaire européen qui n'a rien d'un décor. La Commission a présenté le 3 juin son paquet sur l'efficacité énergétique des datacenters, assorti d'un système de notation couvrant explicitement la consommation d'eau, avec un objectif de neutralité carbone du parc d'ici 2030. En France, la loi DDADUE (dont le décret d'application est entré en vigueur le 1er janvier 2026) oblige les sites de plus de 500 kW à déclarer chaque année leur consommation d'eau, sous peine d'une amende pouvant atteindre 50 000 euros par datacenter. NVIDIA vend des serveurs ; ses clients hébergeurs, eux, doivent désormais rendre des comptes aux régulateurs. Une architecture qui supprime structurellement l'eau devient, dans ce cadre, un argument commercial autant qu'une réponse technique.

L'Europe chiffre à 200 milliards d'euros les investissements nécessaires pour tripler sa capacité de datacenters d'ici 2036, tout en restant dépendante des fournisseurs américains pour les architectures censées tenir ses objectifs environnementaux. Combien d'opérateurs adopteront le DSX dépendra autant des coûts que de la pression réglementaire.

La question de l'eau dans les datacenters IA ne sera pas tranchée parce que NVIDIA l'a proclamé à la veille d'un sommet climatique. Elle le sera quand les déploiements à grande échelle auront confirmé les chiffres en conditions réelles, et quand les régulateurs européens auront vérifié si la promesse tient à l'été méditerranéen.