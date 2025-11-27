soaf78

Ca aurait pu être une bonne idée et une pratique intéressante s’il ne s’agissait pas d’aquaculture…

Des milliers de poissons qui se chient littéralement dessus les uns les autres et qui s’entre dévorent concentrés dans quelques metres cube. On s’offusque contre les elevages en batterie des porcs et des poulets mais le poisson d’élevage passe sous les radars parce que c’est sous l’eau alors que les conditions d’élevage sont horribles.

Sinon dans le 13e arrondissement, ils utilisent un DC pour chauffer l’eau de la piscine municipale, ça faitplus de 5 ans et ça fonctionne très bien