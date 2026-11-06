Les militants demandent également une transparence accrue aux promoteurs concernant l'empreinte environnementale et le fonctionnement de ces infrastructures. L’organisation affirme que la prolifération de ces sites dans les villes a des impacts sur la vie locale, l’emploi, le coût de l’énergie, les réserves en eau, la santé mentale, la surveillance et la gestion des déchets électroniques.

Elle reproche également aux grandes entreprises du secteur technologique d’exercer un lobbying auprès des pouvoirs publics pour accélérer les chantiers et d'opérer dans le secret.