Binbin

Les data centers ne représentent absolument pas « près de 30 % » de l’électricité aux Pays-Bas : le CBS néerlandais donne 4,6 %.

Quand aux 30% de l’irlande c’est une projection a horizon 2034 !

Et présenter l’obligation de 80 % d’électricité renouvelable comme une mesure de « souveraineté » ou d’indépendance mérite d’être nuancé si une part croissante des nouvelles capacités nécessaires repose sur une technologie dont la chaîne industrielle européenne dépend massivement de la Chine.

98 % des panneaux solaires importés dans l’UE en 2024 provenaient de Chine.