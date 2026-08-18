La facture carbone de l’intelligence artificielle devient de plus en plus concrète. Aux États-Unis, 60 des plus grands data centers prévus par Amazon, Microsoft, Google et Meta pourraient être responsables de 101,5 millions de tonnes de CO2 par an lorsqu’ils tourneront à plein régime, selon une analyse du Financial Times. Ce qui représenterait près de 7% des émissions du secteur électrique américain en 2025, soit l’équivalent des rejets annuels de 27 centrales à charbon ou de 24 millions de voitures à essence. Une projection vertigineuse, alors que canicules et incendies rappellent à l’Europe que le dérèglement climatique n’a plus rien d’abstrait.

Une nouvelle ruée vers le gaz

Précisons que ces 101,5 millions de tonnes ne correspondent pas au CO2 directement rejeté par ces serveurs. Le FT a estimé les émissions liées à leur alimentation énergétique en appliquant le mix électrique américain récent à leur consommation future. Le résultat obtenu reste donc une projection. Cette estimation diminuerait si le réseau américain se décarbonait rapidement. Elle pourrait au contraire augmenter si la part des énergies fossiles progressait ou si la consommation réelle des sites dépassait les projections.

Or, la tendance n’incite guère à l’optimisme. Les trois quarts des compagnies d’électricité desservant ces 60 projets préparent ou construisent de nouvelles capacités au gaz. Parmi celles qui exploitent encore du charbon, un tiers repousse aussi la fermeture de certaines de leurs centrales.

Le phénomène dépasse ces seuls sites. D’après Global Energy Monitor, les capacités électriques au gaz en développement aux États-Unis ont presque triplé en 2025, pour atteindre 252 GW. Plus d’un tiers de cette capacité en projet serait destiné à alimenter directement ces data centers, sans même passer par le réseau public. L’agence officielle américaine d’information sur l’énergie (EIA) a parallèlement relevé une hausse de 2% des émissions américaines liées à l’énergie en 2025. Celles du secteur électrique ont progressé de 4%, sous l’effet d’une demande plus forte et d’un recours accru au charbon, les data centers figurant parmi les moteurs de cette hausse.