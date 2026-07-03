Pour limiter la casse, Google mise sur l'efficacité de son infrastructure. Ses data centers affichent en 2025 un PUE moyen de 1,09. Le Power Usage Effectiveness mesure le ratio entre l'électricité livrée à un site et celle réellement consommée par les serveurs. Plus ce chiffre se rapproche de 1, moins l'énergie perdue en chemin (climatisation, alimentation) est importante. Google affirme consommer 83% d'énergie de moins que la moyenne du secteur pour ces besoins annexes.

Côté puces, la septième génération de TPU (Ironwood), lancée début 2025, serait près de 30 fois plus efficace que le premier accélérateur Cloud TPU de 2018. Sur douze mois, Google indique avoir divisé par 33 la consommation énergétique d'une requête type sur Gemini, et par 44 son empreinte carbone. Ces gains d'efficacité n'empêchent cependant pas la consommation électrique globale du groupe de continuer à progresser plus vite d'une année sur l'autre.

En parallèle, Google a signé en 2025 des accords portant sur 12 GW de nouvelle capacité renouvelable, un volume supérieur aux deux années précédentes cumulées. Le groupe affirme avoir malgré tout compensé 100% de sa consommation électrique par des achats d'énergie propre, pour la neuvième année consécutive.