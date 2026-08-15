Comment se doter du plus d'électricité possible, le plus rapidement, et le moins cher possible ? Pour les géants de l'IA, la meilleure solution serait le gaz naturel. Mais si ça l'est peut-être à l'instant T, ça ne pourrait bien plus être aussi sûr dans quelques années.

La société spécialisée dans l'analyse du secteur de l'énergie Noreva indique ainsi que le prix du naz naturel pourrait tripler dans les prochaines années dans certaines parties des États-Unis. Un mouvement brutal à venir qui serait causé par le ralentissement de la croissance de l'offre et l'augmentation de l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en dehors des USA.