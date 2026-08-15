Les géants de l'IA ont besoin de beaucoup d'énergie pour leurs data centers, et , aux États-Unis, se sont tournés vers le gaz naturel pour leurs besoins. Mais le pari n'est peut-être pas judicieux sur le long terme.
Les besoins en électricité des data centers, l'infrastructure de base de l'intelligence artificielle, sont tels que les spécialistes ne peuvent se tourner vers les fournisseurs traditionnels. Aux États-Unis, ils pèsent tellement sur les réseaux traditionnels que les géants cherchent ainsi de plus en plus à construire leurs propres centrales électriques, tournant pour la plupart au gaz naturelle - à l'image de l'immense projet d'Amazon au Texas. Mais ce combustible pourrait connaître une flambée dans les années à venir.
Le prix du gaz naturel pourrait exploser aux États-Unis dans les prochaines années
Comment se doter du plus d'électricité possible, le plus rapidement, et le moins cher possible ? Pour les géants de l'IA, la meilleure solution serait le gaz naturel. Mais si ça l'est peut-être à l'instant T, ça ne pourrait bien plus être aussi sûr dans quelques années.
La société spécialisée dans l'analyse du secteur de l'énergie Noreva indique ainsi que le prix du naz naturel pourrait tripler dans les prochaines années dans certaines parties des États-Unis. Un mouvement brutal à venir qui serait causé par le ralentissement de la croissance de l'offre et l'augmentation de l'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) en dehors des USA.
La question de l'énergie est-elle celle qui fera exploser la bulle IA ?
« Je pense que tous les acteurs des marchés de l'énergie se sont laissés bercer par l'illusion que les prix du gaz ne peuvent pas augmenter. Il suffit d'un simple calcul pour se rendre compte que le marché du gaz est aujourd'hui bien plus tendu qu'il ne l'était il y a seulement quelques années » a indiqué à TechCrunch le patron de Noreva, Peter Gardett.
Une indication à garder en tête quand on voit l'ampleur exceptionnelle des investissements dans le monde de l'IA depuis son explosion. Car si l'énergie nouvelle requise au cours du développement d'infrastructures venait à coûter de plus en plus cher, ici le gaz naturel, dont les nouveaux puits ne sont plus aussi rentables que les précédents (comme l'indique TechCrunch), alors commencera à se poser la question de la viabilité de certains modèles. Est-ce là l'apparition d'une fragilité potentielle qui pourrait fait chuter à l'avenir tout le secteur ?
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