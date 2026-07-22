Foire aux questions

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Que recouvrent exactement les « lois d’échelle » en IA générative ?

Les lois d’échelle décrivent une relation empirique entre trois variables : la taille du modèle (nombre de paramètres), la quantité de données d’entraînement et la puissance de calcul utilisée. En pratique, elles indiquent que, quand on augmente ces ressources, les performances s’améliorent de manière assez prévisible sur certains indicateurs (perplexité, scores de benchmarks). Le point clé est que le gain est souvent marginal : chaque “palier” de performance coûte beaucoup plus cher que le précédent. Elles concernent surtout l’entraînement, mais elles poussent aussi à déployer des modèles plus gros, donc plus coûteux à faire tourner. Enfin, elles ne garantissent pas que les gains se traduisent automatiquement en valeur métier ou en baisse des coûts.

Pourquoi traiter plus de texte peut coûter bien plus que proportionnellement avec un grand modèle de langage ?

Lorsqu’un modèle génère ou analyse du texte, il doit traiter une séquence de tokens et maintenir un « contexte » en mémoire pour produire une réponse cohérente. Dans l’architecture Transformer utilisée par la plupart des grands modèles, le mécanisme d’attention a un coût qui tend à croître de façon quadratique avec la longueur du contexte (en simplifiant : plus il y a de tokens, plus il y a de relations à calculer). Cela augmente à la fois le temps de calcul (GPU) et la quantité de mémoire nécessaire, ce qui se répercute directement sur la facture. Même quand des optimisations existent (attention plus efficace, compression de contexte), elles ne font pas disparaître le problème pour les usages à très gros volumes. Résultat : allonger les prompts, multiplier les documents à ingérer ou augmenter les fenêtres de contexte fait grimper les coûts très vite.

Qu’est-ce que la facturation au token, et pourquoi ce modèle peut faire exploser le budget d’une entreprise ?

Un token est une unité de texte utilisée pour mesurer l’entrée (prompt) et la sortie (réponse) d’un modèle ; ce n’est pas exactement un mot, mais plutôt un morceau de mot ou de ponctuation. La plupart des API d’IA facturent séparément les tokens entrants et sortants, parfois avec un tarif plus élevé pour des modèles plus performants ou des fenêtres de contexte plus grandes. Ce mode de facturation relie directement le coût à l’intensité d’usage : plus on automatise, plus on ingère de documents, plus on génère de texte, plus la dépense grimpe mécaniquement. Il peut aussi pénaliser les cas où la valeur produite ne croît pas au même rythme que le volume de tokens (ex. réponses longues, reformulations, itérations). Sans garde-fous (quotas, routage vers des modèles plus petits, cache de réponses), une adoption rapide peut dépasser les budgets prévisionnels.