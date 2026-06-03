Du côté d'Uber, on a comme ailleurs mis en place des outils IA sur les ordinateurs des employés, des outils qui devraient accroître la productivité. Mais finalement, certaines utilisation peuvent être trop coûteuses, au point qu'il faille mettre des limites.

Ainsi, selon Bloomberg, Uber vient d'imposer à chaque employé une limite d'utilisation de 1500 dollars par mois en token pour chaque outil IA de codage. Cette limite n'est pas un budget global, un employé pourra ainsi dépenser 1500 dollars sur Cursor, et 1500 autres dollars du côté de Claude Code.