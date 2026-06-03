L'intelligence artificielle peut être performante… mais aussi coûteuse. Chez Uber, c'est tellement le cas, qu'il a fallu mettre des limites !
IA par-ci, IA par-là, ces deux lettres sont devenues une obsession au sein de nombreuses entreprises, pour qui l'outil devrait faire exploser la productivité. Sauf que, de plus en plus, elles s'aperçoivent que l'intelligence artificielle peut aussi être à l'origine d'une facture salée - comme l'a experimenté une entreprise, qui a dû payer 500 millions de dollars pour un mois d'utilisation. Résultat, on voit certains géants se calmer un peu.
Une limite de 1500 dollars par mois et par outil IA de codage appliquée chez Uber
Du côté d'Uber, on a comme ailleurs mis en place des outils IA sur les ordinateurs des employés, des outils qui devraient accroître la productivité. Mais finalement, certaines utilisation peuvent être trop coûteuses, au point qu'il faille mettre des limites.
Ainsi, selon Bloomberg, Uber vient d'imposer à chaque employé une limite d'utilisation de 1500 dollars par mois en token pour chaque outil IA de codage. Cette limite n'est pas un budget global, un employé pourra ainsi dépenser 1500 dollars sur Cursor, et 1500 autres dollars du côté de Claude Code.
Uber a déjà dépensé tout son budget IA de l'année au bout de quatre mois
Pour rester flexible, Uber va aussi permettre à ses employés de demander une exemption, si les besoins du travail nécessitent de dépasser le plafond imposé. « Nous pensons qu'il s'agit là d'un moyen assez simple d'encourager de manière responsable l'adoption et l'expérimentation de l'IA agentique à grande échelle dans toute l'entreprise » a précisé un porte-parole.
À noter que cette information arrive un peu après que le directeur technique, Praveen Neppalli Naga, ait annoncé au mois d'avril au média The Information qu'Uber avait déjà épuisé son budget alloué à l'IA pour l'ensemble de l'année 2026. Ce mouvement de rationalisation (voire rationnement) de l'utilisation de l'IA commence à apparaître dans un certain nombre de grandes sociétés américaines, comme par exemple Walmart.