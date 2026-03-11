Selon elles, l'IA intensifie la charge de travail, et cela s'explique par trois mécanismes. À commencer par l'expansion des tâches : puisque la technologie comble les lacunes de compétences, les salariés empiètent sur les responsabilités de leurs collègues. Elle leur donne l'impression que tout est à portée, élargissent le périmètre de leur poste sans que personne ne l'ait décidé.