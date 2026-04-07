Kamran Zargahi, vice-président de l'ingénierie chez Uber, explique qu'« Uber opère à une échelle où chaque milliseconde compte. » En clair, transférer davantage de calculs vers AWS permet à l'entreprise de s'adapter instantanément aux hausses soudaines de trafic, sans que l'utilisateur ne remarque quoi que ce soit. « Le transfert d'une plus grande partie des charges de travail liées à la gestion des trajets vers AWS nous offre la flexibilité nécessaire pour mettre en relation plus rapidement les passagers et les chauffeurs et gérer les pics de demande de livraison sans interruption », formule-t-il.