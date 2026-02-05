Malgré ces annonces futuristes, la réalité financière rappelle Uber à l'ordre. Les résultats du quatrième trimestre 2025 montrent un chiffre d'affaires en hausse de 20 % (14,4 milliards de dollars), mais qui reste en deçà des attentes des analystes. La pression fiscale accrue et la baisse des tarifs moyens pèsent sur les bénéfices. Dans ce contexte, le pari du robotaxi est à double tranchant : il promet, à terme, d'éliminer le coût du chauffeur (le poste de dépense le plus lourd), mais exige des investissements colossaux en intégration et en assurance.