À l'intérieur du Lucid Gravity, le nom de la voiture transformée en taxi autonome, l'expérience passager prend une nouvelle dimension. Le siège arrière passif, c'est du passé. Place aux écrans interactifs qui invitent chacun des voyageurs à configurer son trajet comme bon lui semble. Qu'il s'agisse de la température, de la musique, ou des sièges chauffants, tout se contrôle du bout des doigts. Un bouton permet même d'interpeller le support ou de demander un arrêt d'urgence si nécessaire. On a déjà vu ça il y a quelques semaines sur le Zoox d'Amazon, qui a l'avantage de ne même pas embarquer de poste de pilotage.