Lucid, Nuro et Uber viennent de dévoiler leur robotaxi premium, basé sur le modèle Gravity électrique. Le véhicule, qui circule déjà à San Francisco, est dans la phase des tests en conditions réelles, avant sa prochaine commercialisation.
C'est un trio porté par Uber, entourée de Lucid et Nuro, qui fait ses débuts publics au CES de Las Vegas, avec un taxi autonome qui a fière allure. La technologie d'autonomie de niveau 4 de Nuro, le SUV électrique Gravity de Lucid et l'expérience utilisateur d'Uber ont été réunis pour bâtir le véhicule, qui fait ses essais sur les routes de la baie de San Francisco depuis le mois de décembre. Uber espère une commercialisation avant la fin de l'année, pour concurrencer Waymo et d'autres acteurs émergents, comme l'impressionnant Zoox d'Amazon.
Un robotaxi blindé de capteurs, qui se veut « classe » pour séduire les passagers les plus exigeants
Le véhicule arbore son identité robotaxi grâce à un halo assez discret et plutôt stylé, monté sur le toit et truffé de technologie. L'élément intègre des caméras haute résolution, du lidar plus compact, robuste et fiable qu'un lidar mécanique traditionnel, et des radars qui scrutent l'environnement sur 360 degrés. En bonus, des LEDs affichent sur le halo les initiales des passagers attendus, histoire d'éviter toute confusion au moment du pick-up.
À l'intérieur du Lucid Gravity, le nom de la voiture transformée en taxi autonome, l'expérience passager prend une nouvelle dimension. Le siège arrière passif, c'est du passé. Place aux écrans interactifs qui invitent chacun des voyageurs à configurer son trajet comme bon lui semble. Qu'il s'agisse de la température, de la musique, ou des sièges chauffants, tout se contrôle du bout des doigts. Un bouton permet même d'interpeller le support ou de demander un arrêt d'urgence si nécessaire. On a déjà vu ça il y a quelques semaines sur le Zoox d'Amazon, qui a l'avantage de ne même pas embarquer de poste de pilotage.
Les passagers apprécieront sans doute les écrans qui affichent en temps réel ce que détectent les capteurs et les décisions du robotaxi. Les utilisateurs peuvent suivre sur leur écran comment le véhicule analyse la route, et plus particulièrement ses intentions de conduite. On voit ainsi le taxi autonome céder le passage à un piéton, ralentir au feu rouge, et changer de file. De quoi rassurer les six occupants qui profitent ainsi d'un habitacle spacieux et d'un coffre généreux.
La production de ce premier robotaxi signé Uber est imminente
Depuis décembre, Nuro pilote les tests avec des véhicules prototypes dans la baie de San Francisco. Des opérateurs qualifiés surveillent chaque trajet, lors de ce qui s'apparente à l'ultime phase avant le déploiement commercial. La validation repose d'ailleurs sur plusieurs impératifs, avec des circuits fermés pour les scénarios complexes, des simulations numériques pour tester des milliers de situations, et surtout ces kilomètres réels indispensables pour garantir la sécurité du système.
Sur le papier, le mariage des compétences est alléchant. Lucid fournit son architecture électrique avancée et son savoir-faire en matière d'autonomie et de confort intérieur. Nuro apporte sa technologie d'autonomie de niveau 4 éprouvée sur le terrain. Et Uber déploie son réseau planétaire et son interface passager, outre sa notoriété qui lui permettra de refaire sans problème son retard sur Waymo. Le cerveau électronique n'est autre qu'un processeur NVIDIA DRIVE AGX Thor, qui est capable de traiter l'intelligence artificielle en temps réel pour piloter l'engin.
La production du véhicule démarrera dans l'usine Lucid en Arizona après les dernières validations techniques. Le service sera d'abord disponible à San Francisco, puis s'étendra progressivement à d'autres villes. Lucid, Nuro et Uber promettent un service abordable et accessible au grand public. Reste à voir le prix réel des courses une fois le robotaxi lancé courant 2026 en Californie.