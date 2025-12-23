Zoox, une filiale d'Amazon, est progressivement en train de déployer ses robotaxis 100% autonomes à Las Vegas et San Francisco. Sans volant ni pédales, le véhicule électrique bidirectionnel privilégie le confort du passager, et sa sécurité.
Les taxis autonomes roulent déjà dans certaines villes du globe, comme San Francisco, avec les véhicules Waymo, ou Austin avec les Tesla. Un autre acteur, Zoox, est parti à la conquête du marché du robotaxi. Contrairement à ses concurrents, il présente la particularité de ne pas avoir de siège conducteur, pas de volant non plus, juste quatre fauteuils qui se font face. Lors du dernier AWS re:Invent, nous avons pu monter à bord du véhicule, qui roule même tout seul, comme un grand, sur le célèbre Strip de Las Vegas.
Zoox, un taxi autonome 100% électrique avec quatre places face à face
Zoox est aujourd'hui une filiale indépendante d'Amazon, spécialisée dans les véhicules autonomes. Son robotaxi 100% électrique ne ressemble à rien de ce qui existe. On a devant nous quatre places assises face à face, deux orientées dans le sens de la marche, deux dans le sens inverse. Le véhicule a été taillé pour faire place à la convivialité et inviter naturellement à la conversation.
Son architecture symétrique n'est pas qu'un caprice esthétique. Le Zoox est littéralement bidirectionnel, puisqu'il roule aussi bien en avant qu'en arrière, sans distinction. S'il a besoin de repartir après avoir déposé des passagers, le véhicule repart simplement dans l'autre sens, sans faire demi-tour. Ajoutez à cela une direction à quatre roues motrices, et vous obtenez une manœuvrabilité stupéfiante dans les rues les plus étroites.
Le déploiement de Zoox reste pour l'instant limité, évidemment. À Las Vegas, où nous avons pu monter à bord, et à San Francisco où Zoox cohabite avec son concurrent Waymo, ces robotaxis commencent à faire partie du paysage. Austin, au Texas, et Miami en Floride rejoindront la liste dans les prochaines semaines. Avec pour objectif de réduire congestion et pollution, en proposant une vraie alternative à la voiture personnelle ou au taxi essence.
À bord, un confort et une personnalisation pour chaque passager
L'utilisation de Zoox rappelle n'importe quelle appli de VTC. Le voyageur passe sa commande depuis l'application Zoox, le véhicule vient le chercher, les portes coulissent. Mais c'est en montant à bord que l'expérience est intéressante. Chaque siège bénéficie d'aménagements pensés pour le confort, allant d'un emplacement pour caler son smartphone à un porte-gobelet, en passant par des ports USB pour recharger ordinateur et téléphone. Des boutons d'urgence, discrets, restent facilement accessibles.
Ce qui nous impressionne, c'est le niveau de personnalisation des places. Sur l'écran latéral de chaque siège, on est bien sûr tenté de jouer avec les réglages : choix de la playlist selon son humeur, température ajustable individuellement (climatisation ou chauffage), suivi du trajet en temps réel. Les ingénieurs ont même intégré des haut-parleurs tout autour de chaque fauteuil, pour créer une sorte de bulle sonore immersive sans gêner les autres passagers.
Même si le Zoox ne semble pas, d'un point de vue extérieur, extrêmement costaud, ses concepteurs ont développé leur propre système d'airbags, adapté aux spécificités de l'habitacle où les passagers ne sont pas tous orientés de la même façon. Le véhicule communique aussi avec l'extérieur via des signaux lumineux et sonores pour annoncer ses intentions aux piétons. Et si vraiment vous avez un problème, l'assistance reste joignable d'un clic sur votre écran.
Zoox utilise Amazon Web Services pour développer ses véhicules autonomes
On vous a présenté la partie visible de l'iceberg, voici à présent celle que l'on ne voit pas spontanément, ou qu'on ne voit pas du tout, mais qui est ô combien importante. Chaque Zoox embarque par exemple un arsenal de capteurs. Il y a des caméras, du lidar, des radars et capteurs infrarouges à ondes longues, qui lui offrant une perception à 360 degrés de son environnement. Contrairement à un humain, il ne connaît ni fatigue, ni distraction, ni coup de stress. Mais cette autonomie ne s'improvise pas, car elle nécessite des milliers d'heures de simulations pour valider chaque modification du système.
C'est là que Zoox a atteint ses limites matérielles. L'entreprise dispose d'un cluster de calcul sur site pour entraîner l'intelligence artificielle et analyser les données. Mais quand vient le moment de simuler massivement des scénarios de conduite, cette infrastructure ne suffit plus. Acheter toujours plus de machines coûterait trop cher et manquerait de souplesse. La solution est alors de Llouer la puissance de calcul d'Amazon Web Services uniquement quand c'est nécessaire.
Grâce à Slurm, un logiciel qui orchestre les tâches de calcul, et aux serveurs virtuels d'Amazon (EC2), Zoox peut plus que doubler sa puissance de calcul à la demande. « Lorsque les ingénieurs modifient le système de contrôle de la conduite, ces modifications doivent être validées à l'aide de centaines d'heures de temps de calcul », explique Zoox.
Cette flexibilité évite les retards de développement et permet d'optimiser les coûts. Zoox ne paye ainsi que ce qu'il consomme réellement. Une alliance technologique qui permet de faire rouler des taxis sans conducteur en toute sécurité. Et sur le Strip de Las Vegas, où la circulation est souvent dense, où nous l'avons vu rouler, il se débrouille comme un chef.