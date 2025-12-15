Tesla a commencé à tester ses taxis autonomes sans aucun chauffeur de sécurité. Cela peut paraître anodin, mais c'est une étape majeure pour les opérateurs de ce secteur qui gagne clairement en popularité.
La marque de voitures électriques a lancé son service de robotaxis à Austin, dans le Texas, au mois de juin. Et comme à l'accoutumée dans la conduite autonome, un chauffeur de sécurité se trouve dans le véhicule pendant la phase initiale, afin de reprendre le contrôle en cas d'incident. Mais Tesla passe enfin vitesse supérieure.
Pas de passager à bord, pour l'instant
Ce dimanche 14 décembre, deux Model Y différents ont été aperçues en train de circuler dans les rues de la métropole texane sans aucun opérateur humain à bord. Il y a peu, Elon Musk expliquait que les conducteurs de sécurité seraient retirés avant la fin de l'année. Pour l'heure, néanmoins, seules les voitures qui ne transportent aucun passager peuvent se permettre ce privilège. Reste à voir quand il sera étendu aux trajets commerciaux.
C'est, malgré tout, une étape significative pour Tesla, qui prouve que les autorités locales font confiance à son système. La société a fait savoir qu'elle voulait déjà étendre son service à d'autres villes nord-américaines, notamment San Francisco, Phoenix, Los Angeles et San Antonio, mais ne s'est, pour le moment, pas exécutée. D'après la presse américaine, 31 voitures autonomes de la marque circulent actuellement à Austin.
La concurrence est féroce
Tesla reste bien derrière Waymo, sa grande rivale qui jouit de nombreuses longueurs d'avance. Les véhicules de la filiale d'Alphabet ont déjà parcouru plus de 160 millions de kilomètres dans plusieurs villes américaines, et ont récemment été autorisés à rouler sur les voies rapides. Ils devraient même débarquer à Londres dès 2026.
Mais outre-Atlantique, Tesla doit aussi se méfier de Zoox, rachetée par Amazon en 2020. Et la concurrence est d'autant plus féroce en Chine, où de très nombreuses entreprises opère déjà des flottes de taxis autonomes. Leur nom : WeRide, Pony.ai ou encore Baidu. Elles bénéficient d'une réglementation très favorable poussant à leur développement, et certaines sont déjà en train de conquérir d'autres marchés.
De son côté, Musk a promis que des « millions » de voitures Tesla seraient autonomes dès l'année prochaine.
- Intégration parfaite avec votre véhicule Tesla.
- Contrôle et gestion à distance.
- Permet de faire la mise à jour du véhicule.