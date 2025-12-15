Ce dimanche 14 décembre, deux Model Y différents ont été aperçues en train de circuler dans les rues de la métropole texane sans aucun opérateur humain à bord. Il y a peu, Elon Musk expliquait que les conducteurs de sécurité seraient retirés avant la fin de l'année. Pour l'heure, néanmoins, seules les voitures qui ne transportent aucun passager peuvent se permettre ce privilège. Reste à voir quand il sera étendu aux trajets commerciaux.