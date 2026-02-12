Uber Eats vient de lancer un assistant IA d'un genre nouveau. Son objectif ? Faire gagner de précieuses minutes aux utilisateurs lors de leurs courses.
Cela fait un bout de temps qu'Uber Eats souhaite innover pour faciliter les commandes. En 2025, la société dévoilait une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de créer des listes et de les partager avec leurs connaissances. La société a décidé cette année d'aller encore plus loin : un agent IA est désormais disponible pour remplir plus vite les paniers des utilisateurs.
Un agent IA débarque dans Uber Eats
Quand on fait ses courses en ligne, trouver les bons éléments dans les rayons peut parfois prendre un temps fou. Mais ça, c'était avant : Uber Eats a trouvé une bonne idée pour faire de cette corvée de l'histoire ancienne. Dans une récente publication, la firme a annoncé l'arrivée de « Cart Assistant », un agent IA capable de remplir les paniers de courses en un clin d'œil.
Le fonctionnement est tout simple : on se connecte via Uber Eats à son supermarché favori, on saisit sa liste ou bien on fournit une image (une photo de liste manuscrite ou des captures d'écran d'ingrédients, par exemple) et on lance l'assistant. Ce dernier remplira le panier en tenant compte « de la disponibilité (….) du prix des articles et des promotions applicables » mais aussi des commandes précédentes et des produits favoris de l'utilisateur.
Il sera, bien sûr, possible, dans un second temps, de modifier les choix réalisés par l'IA pour finaliser son panier.
Les agents IA, bientôt indispensables pour les emplettes ?
L'IA agentique devient de plus en plus présente dans le domaine de l'e-commerce. Alors que des acteurs comme eBay semblent farouchement contre l'ingérence de cette technologie dans leurs affaires, d'autres comme LeBonCoin, Dashdoor ou encore Instacart, qui ont été intégrés à ChatGPT, ouvrent grand les bras à cette innovation. Les opportunités dans le domaine sont tout simplement immenses et Uber Eats semble, quant à lui, bien décidé à les saisir.
La fonctionnalité Cart Assistant est accessible en version bêta, et ce, uniquement aux États-Unis. Uber Eats attend probablement de voir si le test est concluant avant d'envisager un déploiement plus large de cet agent IA. Impossible, pour l'heure, de savoir si la France sera dans le lot. L'ère de l'IA agentique ne faisant que commencer, il y a fort à parier que de nombreuses options similaires seront un jour disponibles dans notre pays.
- Une interface simple pour accélérer le processus de commande
- Une large variété de restaurants répertoriés dans l'app
- Un suivi de commande ultraprécis