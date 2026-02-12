Le fonctionnement est tout simple : on se connecte via Uber Eats à son supermarché favori, on saisit sa liste ou bien on fournit une image (une photo de liste manuscrite ou des captures d'écran d'ingrédients, par exemple) et on lance l'assistant. Ce dernier remplira le panier en tenant compte « de la disponibilité (….) du prix des articles et des promotions applicables » mais aussi des commandes précédentes et des produits favoris de l'utilisateur.