eBay annonce que, à partir du 20 février 2026, les outils capables de passer une commande complète sans intervention humaine ne pourront plus accéder à la plateforme sans autorisation. L’interdiction concerne les agents « buy-for-me », les bots LLM et les systèmes qui finalisent un achat automatiquement.
Adjugé, vendu ! eBay a publié le 20 janvier 2026 une mise à jour de son « User Agreement », applicable le 20 février. Le document indique clairement que les outils externes qui placent des commandes sans validation humaine doivent obtenir une autorisation de la plateforme pour continuer à fonctionner.
Le texte du contrat cite trois cas précis : agents « buy-for-me », bots LLM et systèmes qui exécutent une commande de bout en bout sans intervention de l’utilisateur.
La plateforme d'e-commerce par système d'enchères met aussi à jour son fichier robots.txt, qui interdit certaines interactions automatisées avec les zones de paiement et de finalisation des commandes.
Interdictions détaillées pour les agents automatisés
eBay distingue trois types d’outils : agents “buy-for-me”, bots LLM et systèmes qui finalisent une commande complète sans contrôle humain. Si un utilisateur connecte un outil sans autorisation, le compte subira suspension ou blocage.
« Tout outil qui passe une commande complète sans validation humaine doit recevoir notre autorisation », a déclaré eBay, rappelant que l’accès aux pages de paiement reste strictement limité. Les agents peuvent parcourir plusieurs annonces et sélectionner des produits, à condition que chaque étape implique une vérification humaine.
Avant le 20 février, les outils déjà actifs doivent se conformer aux nouvelles règles. En cas d’échec, le système bloque automatiquement l’action et signale la tentative sur le compte concerné. Le fichier robots.txt (définissant les zones sensibles du site) interdit tout accès non autorisé aux pages de confirmation et de checkout.
Conséquences pour les développeurs et utilisateurs
Pour les développeurs, obtenir l’autorisation avant de déclencher une commande complète devient indispensable. Si le processus échoue, l’accès aux pages sensibles est immédiatement restreint et une notification signale le problème.
Les bots LLM traitant plusieurs annonces simultanément figurent explicitement dans le contrat et les instructions techniques. Chaque connexion à un compte supplémentaire doit recevoir une autorisation individuelle, faute de quoi le logiciel sera bloqué.
Les règles du robots.txt, appliquées aux pages de checkout, interceptent automatiquement tout outil non autorisé avant même que le paiement soit initié
Les outils autorisés peuvent continuer à fonctionner, à condition que toutes les étapes respectent les règles définies par eBay. Les notifications indiquent clairement quels outils sont concernés et quelles actions sont interdites, ce qui limite tout risque de confusion pour les utilisateurs.