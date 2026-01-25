Adjugé, vendu ! eBay a publié le 20 janvier 2026 une mise à jour de son « User Agreement », applicable le 20 février. Le document indique clairement que les outils externes qui placent des commandes sans validation humaine doivent obtenir une autorisation de la plateforme pour continuer à fonctionner.

Le texte du contrat cite trois cas précis : agents « buy-for-me », bots LLM et systèmes qui exécutent une commande de bout en bout sans intervention de l’utilisateur.

La plateforme d'e-commerce par système d'enchères met aussi à jour son fichier robots.txt, qui interdit certaines interactions automatisées avec les zones de paiement et de finalisation des commandes.