Si vous utilisez rarement eBay, il est possible que vous soyez passé à côté de cette petite subtilité de la plateforme de vente d'objets aux enchères a mis en place un système peu visible qui exploite les données personnelles des utilisateurs pour l'intelligence artificielle.

Comme on peut le lire sur la page des préférences en matière de développement et de formation de l'IA, ce processus ne requiert pas le consentement explicite des utilisateurs. La case autorisant l'utilisation des données est cochée par défaut, et les utilisateurs doivent eux-mêmes la décocher pour empêcher le partage.